Söker dig som är lyhörd som personlig assistent
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östhammar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östhammar
2026-02-16
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Östhammar
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker en lugn, positiv och driven assistent till vårt gäng. Mellan Uppsala och Gimo tar det endast 40 minuter med buss. Vi ser helst ung kvinnlig sökande, gärna runt 20-30 år som samarbetar bra med sina kollegor.
Detta jobb kan kombineras med till exempel studier eftersom arbetstiderna är vardagar kl 15.15-8.45 samt helger 15.15-15.15. Du är vikarie för en assistent som är tjänstledig för studier, så cirka ett fast pass per vecka samt extra utöver vid semester eller sjukdom
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat personlig omvårdnad, hushållsarbete, samt att följa med på diverse aktiviteter så som simträning, naturupplevelser, bio, träffa kompisar och gå på konserter. Att vara ute i naturen, vandra, plocka bär när årstiden tillåter, och grilla är också aktiviteter som är viktiga för denna tjej.
Som personlig assistent ser vi att du är lyhörd inför kundens behov och önskemål. Du är ansvarsfull, lugn och trygg i dig själv samt ödmjuk inför din roll som assistent. Tidigare erfarenhet från arbete som personlig assistent eller utbildning inom vård och omsorg är meriterande.
Personlig lämplighet och personkemin är dock avgörande för om du är rätt person för tjänsten.
Vi kräver utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Theresé Asplund 076-1820643 Jobbnummer
9744101