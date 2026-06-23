Söker butikssäljare!
Uniqa pro AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-23
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, Solna
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Hej!
Vi söker butikssäljare till vår butik i Farsta Centrum.
Vi erbjuder hudvårdsprodukter, ansiktsbehandlingar och permanent makeup.
Du behöver inte ha erfarenhet, vi kommer att lära dig allt från grunden.
OBS:
Mejl som inte innehåller någon text kommer tyvärr inte att besvaras. Om du endast skickar ditt personliga brev eller CV utan något meddelande i själva mejlet kommer din ansökan inte att behandlas.
Vi ber dig därför att skriva några rader i mejlet där du kort förklarar varför du är den perfekta kandidaten för tjänsten och varför du söker just denna roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: Info@fyspro.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniqa pro AB
(org.nr 559325-4047)
Farsta Centrum (visa karta
)
123 32 FARSTA Jobbnummer
9975896