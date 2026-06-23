Söker butikssäljare!

Uniqa pro AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-06-23


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Hej!
Vi söker butikssäljare till vår butik i Farsta Centrum.

Vi erbjuder hudvårdsprodukter, ansiktsbehandlingar och permanent makeup.

Du behöver inte ha erfarenhet, vi kommer att lära dig allt från grunden.

OBS:
Mejl som inte innehåller någon text kommer tyvärr inte att besvaras. Om du endast skickar ditt personliga brev eller CV utan något meddelande i själva mejlet kommer din ansökan inte att behandlas.

Vi ber dig därför att skriva några rader i mejlet där du kort förklarar varför du är den perfekta kandidaten för tjänsten och varför du söker just denna roll.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: Info@fyspro.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniqa pro AB (org.nr 559325-4047)
Farsta Centrum (visa karta)
123 32  FARSTA

Jobbnummer
9975896

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