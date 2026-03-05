Sök till ungdomspanelen i Tierps kommun
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro
Kultur och fritid i Tierps kommun arbetar för att alla invånare ska ha goda möjligheter till en aktiv, meningsfull och trygg fritid. Arbetet utgår från politiskt beslutade styrdokument som lyfter fram delaktighet, jämlikhet och social hållbarhet.
Förvaltningen ansvarar bland annat för:
* Bibliotek och läsfrämjande verksamhet
* Fritidsgårdar och ungdomsverksamhet
* Idrottsanläggningar, hallar, planer och spontanidrottsytor
* Bad och simhall
* Kulturverksamhet, evenemang och stöd till kulturföreningar
* Konst, utställningar och kulturarv
* Friluftsliv, leder och naturupplevelser
Vi arbetar tillsammans med invånare, föreningar och andra aktörer för att stärka demokrati, kreativitet, hälsa och gemenskap - och för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela kommunen.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vill du vara med och påverka kommunens utveckling? Nu söker Kultur och fritid engagerade ungdomar i åldern 14 och 20 år som vill vara med och skapa aktiviteter, idéer och förslag som gör Tierps kommun ännu bättre för barn och ungdomar.
Vad gör Ungdomspanelen?
Som medlem i Ungdomspanelen får du vara med och påverka frågor som rör:
* Idrott och fritid
* Friluftsliv
* Kultur, konst och evenemang
* Bibliotek och läsning
Du får också möjlighet att:
* Planera och hålla möten och dialoger med andra ungdomar
* Utföra uppdrag från Kultur och fritid som rör ungdomsperspektivet
* Bidra med egna idéer och undersöka frågor ni själva vill utforska
* Samarbeta med andra unga från olika delar av kommunen
Vad får du med dig?
Som en del av Ungdomspanelen får du utbildning inom:
* Delaktighet och ungdomsinflytande
* Projektplanering
* Att hålla möten och göra undersökningar
* Hur kommunen fungerar och hur beslut påverkar ungas vardag
Du blir också en ung ambassadör för kommunen och får vara med och bygga upp en verksamhet där ungdomars röster gör verklig skillnad även för yngre barn och framtida grupper. Intervjuer sker löpande.
Arbetet sker på flera platser i Tierps kommun.Du får ersättning enligt avtal för ditt arbete och stöttas av en handledare från Kultur och fritid.Kvalifikationer
Du som söker är:
* I åldern 14 - 20 år
* Är intresserad av samhällsfrågor och ungas inflytande
* Social, ansvarstagande och gillar att samarbeta
* Nyfiken, engagerad och vill göra skillnad
* Bosatt i Tierps kommun
* Det är meriterande om du har mopedkörkort eller b-körkort
Vi strävar efter att skapa en grupp med olika intressen, geografisk spridning och olika erfarenheter.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
