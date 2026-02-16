Sök sommarjobb hos oss på Montico!
2026-02-16
Vill du ha ett sommarjobb där dagarna går fort, du lär dig nya saker och jobbar tillsammans med härliga kollegor? Då har vi flera roliga möjligheter för dig!
Vi söker dig som är positiv, gillar att arbeta praktiskt och vill få värdefull erfarenhet inom industrin eller lagret. Ingen lång erfarenhet krävs - vi lär dig på plats!Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Tjänster som erbjuds:
• Montör - Du ansvarar för att sammanfoga olika delar och komponenter enligt specifikationer och ritningar. Arbetet kräver precision och noggrannhet för att säkerställa att slutprodukten är av hög kvalitet. Du kommer använda handverktyg och maskiner, såsom skruvdragare och andra specialverktyg.
• Maskinoperatör - Du kontrollerar maskinens drift och ser till att den fungerar som den ska under hela produktionsprocessen. Du identifierar och åtgärdar eventuella avvikelser eller tekniska problem. Utför löpande kvalitetskontroller av de produkter som tillverkas. Detta inkluderar att mäta och testa produkter för att säkerställa att de uppfyller specifikationer och standarder.
• Lagermedarbetare - Du ansvarar för att ta emot och kontrollerar inkommande leveranser. Kontrollerar att antalet och kvaliteten på varorna stämmer överens med följesedeln och att rapportera eventuella avvikelser eller skador. Truckkörning kan förekomma.
Vi söker dig som
• Du kan arbeta hela sommaren
• Har en positiv inställning
• Gillar att jobba praktiskt
• Är noggrann och pålitlig
• Vill ha ett roligt och utvecklande sommarjobb
Vi erbjuder:
• Ett härligt sommarjobb med trevliga kollegor
• Möjlighet att lära dig nya saker
• Trygg anställning via Montico Ersättning
