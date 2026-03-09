Sök sommarjobb hos oss!
Din & Min Omsorg i Umeå AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2026-03-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker dig som förstår att omsorg bygger på etik, moral och ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig som förstår att omsorg bygger på etik, moral och ett respektfullt bemötande. Hur vi möter människor säger mycket om vilka vi är - både som personer och som yrkesutövare. Hos oss är omtanke, ärlighet och ansvar självklarheter, oavsett om någon ser eller inte.
Du som trivs här är positiv, närvarande och pålitlig. Du tar ansvar, hjälper till där det behövs och bidrar till att helheten fungerar. Vi tror på arbetsmoral, laganda och stolthet: man dyker upp, gör sitt jobb och gör det ordentligt. Varsam körning och hänsyn i trafiken är en naturlig del av uppdraget.
Arbetet innebär omvårdnad och service i människors hem, där du gör verklig skillnad i deras vardag.
Vi söker dig som kan arbeta minst två av sommarmånaderna juni-augusti. Du kan välja att arbeta enbart kvällar, då slutar man senast 22.00, eller dag, kväll och helg med varierad sysselsättningsgrad.
Erfarenhet av omsorg är meriterande men inte ett krav. Du behöver kunna kommunicera tydligt på svenska och ha körkort.
Välkommen att söka ett sommarjobb där omtanke och ansvar är grunden i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: sommar@dinochmin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din & Min Omsorg i Umeå AB
(org.nr 556935-9309)
901 07 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Heierstam Caroline@dinochmin.se 0709876399 Jobbnummer
9783844