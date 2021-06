Sök höstens roligaste extrajobb - idrottsledare för barn i Gisla - Be Sporty Utbildning AB - Instruktörsjobb i Gislaved

Be Sporty Utbildning AB / Instruktörsjobb / Gislaved2021-06-29Är du sportintresserad och vill ha kul på jobbet? Lockar några fartfyllda timmar i veckan med spralliga barn och redskapsbanor eller kanske fotbollar? Då ska du söka jobbet som idrottsledare på Be Sporty inom något av våra koncept: Trix bollskola eller Flipkidz barngymnastik.Varje koncept har en färdig kursplan att följa där samtliga lektioner är noga planerade med upplägg och övningar. Det innebär att du kan lägga allt ditt fokus på ledarskapet.Vi söker dig som tycker om att ta ansvar och är en riktig glädjespridare. Att du har erfarenhet av fotboll, gymnastik eller annan idrott ser vi som en självklarhet.Har du redan erfarenhet av att leda barngrupper? Om ja, fantastiskt! Om inte så har vi 15 års erfarenhet och vi kommer att lära dig allt vi kan på utbildningen du går innan kursstart! Du får även löpande coachning av din teamleader och en härlig gemenskap i ledarteamet.Vi anställer till två olika roller:Huvudledare (du behöver ha fyllt 18 år)Assisterande ledare_________________________________________________________________Behöver du fler anledningar för att ansöka?Kolla in vår karriärsida samt filmen om jobbet https://jobb.besporty.se/ Klicka dig vidare till respektive koncept och läs mer https://www.besporty.se/ _________________________________________________________________Då arbetet innebär kontakt med barn kommer ett utdrag ur belastningsregistret att krävas innan tjänsten påbörjas. Observera att Be Sporty är en helt rökfri arbetsplats.Arbetstid: 10-15 veckor per termin med start i augusti. Uppehåll för sommar- och julledighet. Arbetstid enligt överenskommelse, ca 1-10 timmar/vecka, på vardagskväll/helg.Rekrytering sker löpande, läs mer och ansök redan idag via hemsidan: https://jobb.besporty.se/ Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, alla sökanden behöver fylla i ansökningsformuläret på vår hemsida._________________________________________________________________2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-18Be Sporty Utbildning AB5837462