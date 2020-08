Sök ett omväxlande och utmanande arbete som Sjuksköterska till a - Region Dalarna - Sjuksköterskejobb i Säter

Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Säter2020-08-25Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGRättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant. Hos oss får Du ett meningsfullt arbete där du jobbar med hela människan och kan göra skillnad. Vi arbetar kontinuerligt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att utveckla och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Är du intresserad men lite osäker på vad arbetet innebär så finns möjlighet till att få hospitera på avdelningen. På kliniken pågår ett förbättringsarbete kring vårdprocessen samt införande av mer vård- och behandlingsinsatser, vilket du kommer att vara en del i.Avd 31 är klinikens intagningsavdelning med intag av patienter som är överlämnade till rättspsykiatrisk vård av domstol, ofta med start efter den rättspsykiatriska utredningen. Intaget tar även emot patienter från häktet eller kriminalvård som är i behov av psykiatrisk vård. Avd 31 har i regel en kortare medelvårdtid då patienten efter en tid antingen återgår till häkte/kriminalvård eller överflyttas till annan avdelning efter stabilisering. Avdelningen har därmed fokus på de mest akuta behoven, observationer, att påbörja klinikens vårdprocess i rätt tid för respektive patient samt kan ha ett omväxlande tempo. Avdelningen har 9 vårdplatser, vi som arbetar är 6 sjuksköterskor, 18 skötare och 1 enhetschef som även är sjuksköterska i sin grundprofession. Här har all vårdpersonal ISP-schemalagd tjänstgöring.Som sjuksköterska har du en arbetsledande funktion och huvudansvar för omvårdnadsplaneringar. Somatiska som psykiatriska omvårdnadsbehov blir din uppgift att bedöma. Din uppgift blir också att arbetsleda avdelningspersonalen i utförandet av vård-och behandlingsinnehåll enligt manualbaserade rutiner. Nära kontakt med anhöriga, andra myndigheter och vårdaktörer ingår också i ditt arbete.KVALIFIKATIONERVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning i psykiatri liksom erfarenhet av psykiatri är meriterande men inget krav.Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och vill jobba i team med patientenen som en medaktör. Vi ser gärna att Du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Mer info om verksamheten och tjänsten:Rättspsykiatrins uppdrag är:Att öka patientens hälsa/livskvalitet och skapa rätt förutsättningar för att inte återfalla i brottslighet.- Att patienten ska acceptera och frivilligt delta i vård och behandling.Att anpassa vården individuellt utifrån patientens behov av stöd att hantera sin vardag/sjukdom och som gagnar patientens återhämtning.Att vårda människor under tvångsvård innebär att hitta frivilliga vägar som patienten kan acceptera som skapar en grund till en långsiktig behandlingsallians. Samtal med patienten utifrån ett behandlande perspektiv blir därmed centralt i det motivationsarbete som bedrivs på avdelningen.Avdelningspersonalen samarbetar med klinikens behandlingsteam bestående av; kurator, ÖRV-ansvarig, fysioterapeut, behandlingsassistent, rehabassistent, psykolog arbetsterapeut och missbruksbehandlare. Samtliga arbetar för att stabilisera patientens mående och vardag samt att införa individuella rutiner för patienten på avdelningen.Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner med ett Regionvårdstillägg som per månad ger 4000 kronor vid start + 2000 kronor efter ett år + 2000 kronor efter två år. Vilket totalt innebär 8000 kronor i månaden extra efter två år + årlig lönerevision.Är dessa saker också viktigt för dig? Sök då tjänsten på avd 31.Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Innan anställning sker kommer utdrag från belastningsregister och Kronofogdemyndigheten att begäras, samt att Du får genomgå ett drogtest.Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobbVi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidare2020-08-25MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-25REGION DALARNA5332874