Sök Aspirantutbildning hos Verify Security Sweden AB

2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Verifysecurity Sweden AB i Stockholm
Vägen till eget företag och partnerskap
Verify Security Sweden AB söker dig som vill ta steget till eget företag och erbjuda konsumenter professionella säkerhetslösningar.
Genom vår aspirantutbildning får du rätt kunskap, stöd och struktur för att bli egenföretagare och därefter partner i vår partnerorganisation.
Om aspirantutbildningen
Vi erbjuder en praktisk och affärsinriktad utbildning som leder till egenföretagande och partnerskap. Under utbildningen lär vi dig:
Försäljning av säkerhetslösningar till konsumenter
Installation av våra produkter och system
Hur du startar, driver och utvecklar ett eget företag
Arbetsmetoder, rutiner och kvalitet enligt Verify Security Swedens standard
Har du inget eget företag i dag?
Inga problem - vi hjälper dig att starta eget och guidar dig genom hela processen.
Vad vi erbjuder:
En utbildning som leder till egenföretagande
Möjlighet till partnerskap i vår partnerorganisation
Internutbildning inom försäljning och installation
Löpande stöd, affärsmodell och struktur
Tillgång till Verify Security Swedens varumärke och säkerhetslösningar
Goda möjligheter till utveckling och inkomst
Vi söker dig som:
Är driven, ansvarstagande och vill satsa långsiktigt
Har intresse för försäljning, teknik och säkerhet
Vill arbeta självständigt med kunder
Talar och skriver svenska obehindrat
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Detta är inte en anställning, utan en möjlighet att genom utbildning bli egenföretagare och partner inom Verify Security Sweden AB.
Kontakta: Torbjörn Olausson eller Tomas Bergvall
010-66 00 201 info@verifyab.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: tomas@verifyab.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Aspirant".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559373-3636), http://verifysecurityswedenab.se
För detta jobb krävs körkort.
9710480