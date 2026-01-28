Sök Aspirantutbildning hos Verify Security Sweden AB

Verifysecurity Sweden AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-01-28


Vägen till eget företag och partnerskap
Verify Security Sweden AB söker dig som vill ta steget till eget företag och erbjuda konsumenter professionella säkerhetslösningar.
Genom vår aspirantutbildning får du rätt kunskap, stöd och struktur för att bli egenföretagare och därefter partner i vår partnerorganisation.
Om aspirantutbildningen
Vi erbjuder en praktisk och affärsinriktad utbildning som leder till egenföretagande och partnerskap. Under utbildningen lär vi dig:
Försäljning av säkerhetslösningar till konsumenter

Installation av våra produkter och system

Hur du startar, driver och utvecklar ett eget företag

Arbetsmetoder, rutiner och kvalitet enligt Verify Security Swedens standard

Har du inget eget företag i dag?
Inga problem - vi hjälper dig att starta eget och guidar dig genom hela processen.
Vad vi erbjuder:
En utbildning som leder till egenföretagande

Möjlighet till partnerskap i vår partnerorganisation

Internutbildning inom försäljning och installation

Löpande stöd, affärsmodell och struktur

Tillgång till Verify Security Swedens varumärke och säkerhetslösningar

Goda möjligheter till utveckling och inkomst

Vi söker dig som:
Är driven, ansvarstagande och vill satsa långsiktigt

Har intresse för försäljning, teknik och säkerhet

Vill arbeta självständigt med kunder

Talar och skriver svenska obehindrat

Erfarenhet är meriterande men inget krav

Detta är inte en anställning, utan en möjlighet att genom utbildning bli egenföretagare och partner inom Verify Security Sweden AB.
Kontakta: Torbjörn Olausson eller Tomas Bergvall
010-66 00 201
info@verifyab.se
Plats: Hela Sverige

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: tomas@verifyab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Aspirant".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Verifysecurity Sweden AB (org.nr 559373-3636), http://verifysecurityswedenab.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9710480

