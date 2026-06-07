Software/HMI developer - Java
Saab Aktiebolag / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som senior Javautvecklare arbetar du med vidareutveckling och förvaltning av ett Java‐baserat HMI med fokus på Java Swing. Den första versionen är redan på plats, och nu väntar nästa fas med fortsatt utveckling, nya integrationer och hantering av buggrapporter. Här kliver du in med din erfarenhet och blir en viktig spelare för att säkerställa kvalitet, stabilitet och fortsatt utveckling över tid.
Du har ett helhetsansvar för mjukvaran, från designbeslut och arkitektur till implementation och förbättring av användargränssnittet. Med ett tydligt UX‐fokus bidrar du till att bygga ett gränssnitt som är intuitivt, effektivt och anpassat för användarens behov.
Arbetet sker i ett etablerat Scrum‐team där ni planerar i sprintar, samarbetar tätt och regelbundet visar upp ert arbete i demos. Du förväntas ta en senior roll i teamet, bidra med teknisk vägledning, stötta kollegor och vara en drivande kraft i både tekniska diskussioner och långsiktiga vägval. Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Du är en erfaren Javautvecklare som trivs i expertrollen och har lätt för att sätta dig in i komplexa system. Du har arbetat med Java Swing tidigare och känner dig trygg i att vidareutveckla, förbättra och underhålla både ny och befintlig kod, även i legacy‐miljöer.
Kollegor upplever dig som en självklar kunskapsresurs som gärna delar med sig av sin erfarenhet och coachar mer juniora utvecklare. Du kombinerar teknisk skärpa med ett genuint intresse för användarvänlighet och ser värdet av god UX även i tekniskt avancerade system.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet av Javautveckling (senior nivå, cirka 5 år eller mer)
Praktisk erfarenhet av Java Swing (inte nödvändigtvis i 5 år, men i skarpa miljöer)
Förmåga att ta välgrundade design- och arkitekturbeslut
Ett tydligt UX‐fokus och intresse för att bygga användarvänliga gränssnitt
Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en stark lagspelare
Meriterande är erfarenhet av exempelvis databasprogrammering eller arbete i tekniskt komplexa systemmiljöer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strndväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB hugo.enberger@saabgroup.com Jobbnummer
9951138