Software Engineer med fokus på AI
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du nyfiken på hur AI kan användas för att effektivisera utveckling och skapa smartare arbetssätt? Har du erfarenhet av Python och ett intresse för språkmodeller, automatisering eller AI-lösningar? Då kan detta vara en unik möjlighet att vara med och bygga upp nästa generations AI-stöd i en tekniskt spännande miljö.
OM TJÄNSTEN:Som AI Developer blir du en av de första medarbetarna i ett nytt team med fokus på AI och automatisering. Teamet befinner sig i en uppbyggnadsfas där du får möjlighet att vara med och forma både arbetssätt, lösningar och framtida utveckling.
Du kommer att arbeta med att utveckla interna AI-lösningar som hjälper utvecklare och verksamheten att arbeta smartare och mer effektivt. Eftersom miljön är sluten kommer ni att bygga och anpassa egna lösningar kring öppna språkmodeller, där fokus ligger på att skapa säkra och användbara AI-verktyg.
Rollen är bred och passar dig som tycker om att bygga nya lösningar, utforska ny teknik och omsätta idéer till fungerande verktyg. Du kommer att arbeta nära både utvecklare och andra teknikteam för att förstå verksamhetens behov och utveckla lösningar som gör verklig nytta.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Utveckla AI-lösningar baserade på stora språkmodeller (LLM)
Bygga RAG-lösningar för att tillgängliggöra intern kunskap
Utveckla verktyg och automatisering med hjälp av Python
Bygga integrationer och plugins mot interna system
Automatisera utvecklingsflöden och tekniska processer
Samarbeta med utvecklare och andra teknikteam för att identifiera nya användningsområden för AI
Bidra till utvecklingen av en säker AI-plattform i en sluten miljö
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis datateknik, systemutveckling eller liknande område
Har erfarenhet av Python eller annat modernt programmeringsspråk
Har ett stort intresse för AI, språkmodeller eller maskininlärning
Har erfarenhet av systemutveckling, automatisering eller liknande tekniskt arbete
Har ett intresse för att utveckla verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet för andra utvecklare
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i rollen
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
LLM:er eller generativ AI
Retrieval-Augmented Generation (RAG)
AI-ramverk som LangChain, LlamaIndex eller liknande
CI/CD eller automatisering
Docker eller Kubernetes
Prompt engineering eller AI-agenter
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, initiativtagande och gillar att utforska ny teknik. Du motiveras av att lösa problem och tycker om att omsätta idéer till praktiska lösningar. Eftersom området utvecklas snabbt ser vi att du gärna håller dig uppdaterad kring nya verktyg och arbetssätt och delar med dig av din kunskap till teamet.
OM KUNDFÖRETAGET:Kundföretaget är ett ledande teknikbolag som utvecklar produkter och system för samhällsviktiga verksamheter. Här får du möjlighet att arbeta i teknikens framkant tillsammans med engagerade kollegor och vara med och bygga upp en helt ny AI-satsning med stor påverkan på verksamhetens framtida arbetssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla (flytt till Solna Strand planeras under hösten)
Arbetsmodell: On-sight
Lön: Marknadsmässig månadslön
Observera att tjänsten är säkerhetsklassad och kräver en godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler. För vissa tjänster kan särskilda krav kopplade till medborgarskap förekomma.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
131 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
Rekryteringskonsult
Mattias Isik mattias@friday.se 070 970 71 83 Jobbnummer
9990207