Software Engineer inom Vehicle Motion Control
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Utveckla mjukvara för styrning av fordonets rörelser i en global miljö med fokus på C++, inbyggda system och testdriven integration.
Här får du arbeta med mjukvara som påverkar hur fordonet accelererar, bromsar och samverkar med andra system. Rollen passar dig som vill utveckla lågnivåmjukvara i en tekniskt avancerad miljö med nära samarbete mellan flera team.
Om rollen
Utveckla mjukvara för fordonets longitudinella rörelsestyrning.
Arbeta med C++-moduler, appar, HAL:ar och tjänster.
Bidra till leveranser i en plattformsnära miljö för nästa generations fordonsstyrning.
Det här kommer du göra
Utveckla och underhålla funktionalitet i C++.
Skapa CI-testfall för implementerad funktionalitet.
Felsöka, testa och spåra problem vid integration.
Samarbeta med andra team och tekniska specialister.
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Erfarenhet av C++ och gärna Python.
Vana av automatiserad testning och CI/CD.
God förståelse för inbyggda system och applikationsramverk.
Teknisk högskoleutbildning inom relevant område.
Mycket god engelska i tal och skrift.
Teknik & Verktyg
C++
Python
Linux
QNX
Wireshark
CANoe
Canalyzer
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-fce22ec8af903f3e". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977993