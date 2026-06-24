Software Engineer inom Vehicle Motion Control

Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg
2026-06-24


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Utveckla mjukvara för styrning av fordonets rörelser i en global miljö med fokus på C++, inbyggda system och testdriven integration.
Här får du arbeta med mjukvara som påverkar hur fordonet accelererar, bromsar och samverkar med andra system. Rollen passar dig som vill utveckla lågnivåmjukvara i en tekniskt avancerad miljö med nära samarbete mellan flera team.
Om rollen
Utveckla mjukvara för fordonets longitudinella rörelsestyrning.
Arbeta med C++-moduler, appar, HAL:ar och tjänster.
Bidra till leveranser i en plattformsnära miljö för nästa generations fordonsstyrning.

Det här kommer du göra
Utveckla och underhålla funktionalitet i C++.
Skapa CI-testfall för implementerad funktionalitet.
Felsöka, testa och spåra problem vid integration.
Samarbeta med andra team och tekniska specialister.

Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Erfarenhet av C++ och gärna Python.
Vana av automatiserad testning och CI/CD.
God förståelse för inbyggda system och applikationsramverk.
Teknisk högskoleutbildning inom relevant område.
Mycket god engelska i tal och skrift.

Teknik & Verktyg
C++
Python
Linux
QNX
Wireshark
CANoe
Canalyzer

Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-fce22ec8af903f3e".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  GÖTEBORG

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9977993

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