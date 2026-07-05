Software Engineer
Toyota Material Handling Europe AB / Supportteknikerjobb / Mjölby Visa alla supportteknikerjobb i Mjölby
2026-07-05
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Europe AB i Mjölby
, Örebro
, Borås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik som verkligen gör skillnad - på riktigt? Hos Toyota Material Handling Manufacturing Europe får du chansen att utveckla affärskritiska system i en global organisation där innovation, kvalitet och ständiga förbättringar genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi en Software Engineer som vill vara med och ta våra digitala lösningar till nästa nivå. Här kombinerar du teknik, verksamhetsförståelse och innovation - och blir en viktig del i att effektivisera och utveckla en världsledande industri.
Din roll - där teknik möter verksamhet
Som Software Engineer hos oss kliver du in i en central roll där du arbetar nära verksamheten och bidrar till både strategiska initiativ och daglig utveckling. Du blir en nyckelspelare i vårt arbete med att skapa moderna, hållbara och effektiva systemlösningar med fokus på vår PLM plattform 3DExperience Enovia.
Du kommer bland annat att:
Designa tekniska lösningar och bidra till arkitektur på lösningsnivå
Utveckla, programmera och integrera system
Arbeta med vidareutveckling och förvaltning av vårt PLM-system
Vara en teknisk brygga mellan verksamhet, IT och externa partners
Delta i projekt som säkerställer att våra digitala verktyg håller absolut toppklass
Just nu står vi inför nästa stora steg i utvecklingen av vår PLM plattform. Här kommer du få en aktiv och inflytelserik roll i ett av våra mest spännande initiativ.
Teamet du blir en del av
Du ansluter till ett engagerat och kompetent team inom vår IS/IT funktion. Här arbetar vi nära användarna, delar kunskap och driver innovation tillsammans. Vi kombinerar stabiliteten från en global koncern med en kultur där idéer uppmuntras och utveckling står i fokus.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att förstå helheten - inte bara tekniken.
Vi tror att du har:
Högskoleutbildning inom IT/teknik eller motsvarande erfarenhet
Ett starkt intresse för systemutveckling och verksamhetsnära IT
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av - eller vill utvecklas inom:
PLM-system, särskilt Enovia 3DExperience
Oavsett om du är i början av din karriär eller har några års erfarenhet, ger vi dig rätt förutsättningar att växa.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning ett par dagar i veckan samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Sista ansökningsdatum är 2026-08-09. Obs att vi har semesterstängt v29-32. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Jan Hillman, Manager IT Platform Management, +4670-301 07 43
Josefin Nilsson, HR, josefin.nilsson@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
Youtube: Toyota Material Handling
#MS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Automationselektriker Kontakt
Contact
Toyota Material Handling josefin.nilsson@toyota-industries.eu Jobbnummer
9992842