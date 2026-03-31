Software Engineer - Human Machine Interaction & Display Systems
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Piloten i Gripen behöver dig!
Vi är på jakt efter en ingenjör med intresse för mjukvaruutveckling.
Vi söker först och främst dig som är modig och gillar att driva på utvecklingen. Du är inte rädd att ta tag i det som behövs göras. Du är lika bra på att driva dig själv som att jobba tillsammans med andra.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom teknik, teamarbete och ledarskap.
Ditt arbete kommer att innebära att du implementerar nya funktioner i Gripen E/F's cockpit med syfte att göra pilotens arbete så enkelt som möjligt. Dina arbetsuppgifter innefattar att skapa nya koncept, bryta ner och formulera krav, genomföra och dokumentera design, implementation av design, formulera testmetoder och genomföra test i flygplansmiljö.Publiceringsdatum2026-03-31Profil
Vi förväntar oss det mesta av följande av dig:
Utbildning på högskolenivå, med fördel en civilingenjörsutbildning
Förståelse av mjukvaruimplementerade system
Hög samarbetsförmåga
Vilja att bidra till ett bra arbetsklimat
Vi ser det som bonus om du
Har erfarenhet från Gripenutveckling
Kan C++
Jobbat med systemarkitektur
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB Jobbnummer
9830306