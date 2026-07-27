Software Development Engineer till internationellt SaaS-bolag
Bravura Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos vår kund.Om företaget
Du blir en del av ett internationellt SaaS‐bolag med B2B‐kunder och partners runt om i Europa. Verksamheten utvecklar och förvaltar molnbaserade lösningar som används i affärskritiska flöden hos kunder med höga krav på tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.
Som Software Development Engineer ingår du i ett erfaret utvecklingsteam med fokus på applikation och ansvar för vidareutveckling av bolagets skalbara molntjänst. Arbetet sker i nära samarbete med systerteam, både i Sverige och internationellt, där teamen äger hela livscykeln från utveckling till drift.
Vi kan per idag inte gå ut med företagsnamnet för den här tjänsten. Du kommer självklart få veta vilket företag vi rekryterar till under processens gång, som senast när vi ses på en intervju hos oss. Dina arbetsuppgifter
I rollen som Software Development Engineer arbetar du med hela utvecklingskedjan, från design och implementation till test och drift. Du är delaktig i tekniska vägval och samarbetar tätt med både frontend- och backendutvecklare samt UI/UX-designers. Arbetet sker i agila team där du förväntas bidra aktivt i planering, granskning och förbättring av både kod och arbetssätt.
Du arbetar med moderna Java-baserade backendlösningar och bygger användargränssnitt i ramverk som Angular eller React. Kvalitet är en självklar del av leveransen, där automatiserade tester, säkerhet och prestanda är integrerade delar av ditt arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa, utveckla och underhålla end-to-end webbapplikationer
Utveckla och förvalta RESTful API:er och mikrotjänster
Implementera och underhålla automatiserade tester
Arbeta med relations- och NoSQL-databaser
Bidra aktivt i agila arbetsmetoder som sprintplanering, reviews och retrospektiv
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Mångårig erfarenhet av utveckling i Java och/eller Scala
Praktisk erfarenhet av Angular eller React
Erfarenhet av att arbeta med REST API:er och mikrotjänstarkitektur
Kunskap om SQL- och NoSQL-databaser (exempelvis PostgreSQL)
Arbetslivserfarenhet av CI/CD-verktyg som Jenkins, GitHub Actions eller GitLab CI
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar för ditt arbete och ser helheten i de lösningar du bygger. Du är van att samarbeta med andra roller och kan förklara tekniska val på ett tydligt sätt. Du arbetar strukturerat, löser problem metodiskt och har ett naturligt fokus på kvalitet snarare än snabba genvägar. Samtidigt är du nyfiken och vill fortsätta utvecklas i takt med teknik och arbetssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7763641-2116635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10012217