Software Developer .NET
2026-03-26
FläktGroup, ett Samsung-företag, är en global ledare inom ventilation och luftteknik. Med innovativa och energieffektiva lösningar i världsklass hjälper vi våra kunder att skapa ett hälsosammare inomhusklimat - samtidigt som kundernas klimatavtryck minskar. Våra starka varumärken har satt tekniska standarder i över 100 år och fortsätter att leverera prestanda och kvalitet som möter även de mest krävande kundbehoven. FläktGroup har en global närvaro och driver modern utveckling, produktion och försäljning i Europa, Asien och USA. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtidens byggnader www.flaktgroup.com/se.
Om vår funktion
Vårt utvecklingsteam består idag av åtta personer som tillsammans ansvarar för utveckling, förvaltning och support av flera centrala system: vårt affärs- och produktionssystem Vbas, vårt egenutvecklade webbaserade verktyg för produktval, samt våra AI-baserade lösningar.
Nu växer vi och söker två nya systemutvecklare, främst för att stärka upp utvecklingen av vårt produktionssystem Vbas. Systemet innehåller moduler inom många områden från order till produktion, logistik och avsändning med automation i fokus. Som systemutvecklare hos oss ansvarar du för både front-end och back-end, utveckling, förvaltning och support. Arkitektur, design, teknikval och testning görs i nära samarbete med beställaren. Då systemet är djupt integrerat i vår verksamhet, kommer du vara en viktig partner i både produkt- och verksamhetsutveckling. Du får möjlighet att påverka utformningen av lösningarna, då du är med i hela utvecklingskedjan från projekt och specifikationer till förvaltning. Vi arbetar i Microsoftmiljö, C#.NET, VB.NET, MS SQL Server, DevOps och GIT.
Vi erbjuder dig
Vi befinner oss i en spännande expansionsfas och planerar att starta upp ytterligare en produktionsanläggning där systemet Vbas ska användas för att producera. Det innebär att du får möjlighet att arbeta med banbrytande projekt och att påverka utformningen av framtidens systemstöd i en växande global organisation.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat utvecklingsteam där du får stora möjligheter att växa både tekniskt och professionellt. Under en uppstartsperiod kan viss tjänstgöring utomlands förekomma, både kortare och längre perioder, beroende på projektets behov.
Tjänsten har placeringsort Jönköping, där du sitter du nära verksamheten och produktionen. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där teamets samarbete står i centrum. Du arbetar på plats cirka tre dagar i veckan.
Vem är du
Vi söker dig som trivs i ett team, ser helheten och har ett starkt intresse för problemlösning. Du arbetar strukturerat, är van att prioritera och uppskattar att ta ansvar för hela utvecklingsprocessen.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska då vi är en global organisation och många av våra stakeholders är engelskspråkiga.
Vi ser att du har:
Minst 3-5 års erfarenhet inom systemutveckling i Microsoft .NET (C#, VB)
God erfarenhet av databasutveckling inom MS SQL Server.
Högskoleutbildning inom IT/systemvetenskap eller motsvarande kompetens.
Förståelse för logistik, integrationer, konfiguratorer eller produktnära system i en producerande verksamhet.
Erfarenhet av agila metoder som Scrum eller Kanban.
Meriterande: utveckling av appar för mobila plattformar.
Vårt Löfte
För oss är det enkelt. För att vara den ledande leverantören av energieffektiva ventilationslösningar är vår tekniska utveckling och våra engagerade medarbetare centrala. På FläktGroup Sweden AB jobbar ca 600 anställda och vi har produktion och utveckling i Jönköping och säljkontor på 13 platser runt om i Sverige. Vi erbjuder spännande utmaningar i en internationell miljö. Här jobbar specialister och generalister inom bland annat försäljning, utveckling, produktion, IT, logistik, marknad och ekonomi. Hos oss på FläktGroup är närheten till våra kunniga medarbetare inom flera yrkesområden en styrka som skapar en tydlig helhet. Här finns en kultur som präglas av laganda och entreprenörskap, där vår vardag kännetecknas av en ambitiös och flexibel inställning. Vi hjälps åt för att hitta den bästa lösningen, oavsett vilka utmaningar vi stöter på. Både i vårt arbete och för våra kunder. För det är tillsammans vi skapar något enastående, för hela livet.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Gabriel Jonsson, IT Software Development Manager på gabriel.jonsson@flaktgroup.com
. Sista ansökningsdag är 12 april och vi tillämpar löpande urval. Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare FläktGroup Sweden AB
553 02 JÖNKÖPING
