Software Developer - Saab AB - Datajobb i Växjö

Saab AB / Datajobb / Växjö2021-07-06Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.Din framtida utmaningHos oss kommer du att få arbeta med många olika system som främst används inom svenska försvarsmakten inom marin, flyg och land domänen. Vi jobbar med kundanpassade lösningar och stöttar kund inom mjukvara och hårdvara genom hela produktens livscykel. Att arbeta nära kunden är viktigt för oss och vi strävar efter att alla våra medarbetare ska få en god förståelse för hur systemen/produkterna används hos kunden.Som mjukvaruutvecklare hos oss har du kompetenta kollegor i en vänlig och stöttande miljö där du kommer att få vara delaktig i ett föränderligt och spännande arbete. Dina resultat kommer att vara till stor samhällsnytta och få stor betydelse för omvärlden. I det lilla teamet är varje medlem delaktig och värdefull för att ta fram erbjudande till kund, därmed har vi god förmåga att värdera och väga olika tekniska lösningar mot varandra utefter kundens behov.Vi tar kontinuerligt ställning till delvis abstrakta krav med kvalitetsattribut som enkelhet, flexibilitet, interoperabilitet, stabilitet, underhållsmässighet och återanvändbarhet. Naturligtvis finns det en ständigt pågående kontakt med kravställare under hela projektet och ofta finns möjligheten att snabbt få kravställarens syn på teknisk lösning.Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda. Om du även är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här .2021-07-06För att bli framgångsrik i rollen som mjukvaruutvecklare hos oss tror vi att du har:Ett strukturerat arbetssätt och god analysförmågaEn förmåga att se alternativa tekniska lösningar på problem.En förmåga att arbeta såväl självständigt som i gruppErfarenhet av konstruktion/ implementation/ underhåll av komplexa tekniska system är önskvärtEtt driv att hitta bästa lösning utifrån kundens situation.Kunskap inom något följande tekniska områden efterfrågas Ada, C, C++, C#, Java, .Net och SQL. Kunskap inom ytterligare tekniska områden är meriterande. Vi letar både utvecklare för inbyggda system och desktop applikationer med olika erfarenhetsgrad.Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-17SAAB AB5850664