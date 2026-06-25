Software Configuration Manager till teknikbolag i Lund!
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-25
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Vill du ta ett helhetsansvar för spårbarhet och kvalitet i mjukvara genom hela utvecklingskedjan? I den här rollen bygger du skalbara processer för configuration management i långsiktiga, komplexa utvecklingsprogram där tekniken verkligen räknas.
Om rollen
Som Software Configuration Manager spelar du en nyckelroll i att säkerställa integritet, spårbarhet och kvalitet i mjukvaran över flera tekniskt avancerade utvecklingsprojekt. Du arbetar i långsiktiga och komplexa program där mjukvara utvecklas både internt och av externa leverantörer och integreras i avancerade, distribuerade system.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med praktiskt arbete: du bygger skalbara processer för configuration management, stöttar continuous integration och delivery och säkerställer efterlevnad av interna och kundspecifika krav, i nära samarbete med systemingenjörer, utvecklare, IT-arkitekter och projektintressenter.
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
Definiera och underhålla strategier, processer och verktyg för software configuration management (SCM)
Hantera baselines, versionshantering och ändringshantering för komplexa mjukvarusystem samt säkra spårbarhet mellan krav, kod, byggen och levererade konfigurationer
Stötta utvecklingsteam i branching-, merge- och releasestrategier
Driva konfigurationsrevisioner och status accounting samt samarbeta med DevOps och build/release-team för att optimera CI/CD-flöden
Stötta integration av leverantörs- och tredjepartsmjukvara samt ta fram och underhålla SCM-dokumentation, riktlinjer och best practices
Om dig
Du är strukturerad och analytisk med stark kommunikativ förmåga och trivs i ett tvärfunktionellt samarbete. Du är proaktiv, noggrann och bekväm med att ta ägarskap över processer som spänner över team och discipliner. Du trivs i komplexa miljöer där uthållighet, tydlighet och ständig förbättring är avgörande, och du känner dig trygg i att vägleda andra i best practices inom configuration management.
Vi söker dig som har
Relevant universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom mjukvaruutveckling, IT eller närliggande område
Dokumenterad erfarenhet av software configuration management eller liknande roll
God förståelse för versionshanteringssystem (t.ex. Git) och branching-strategier
Erfarenhet av build-, release- och CI/CD-pipelines
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning inför anställning, vilket kan medföra krav på visst medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av storskaliga eller säkerhetskritiska utvecklingsmiljöer
Kunskap om standarder och ramverk för configuration management
Förtrogenhet med DevOps-praxis och verktyg
Erfarenhet av systemintegration eller produktutvecklingsorganisationerPubliceringsdatum2026-06-25Om företaget
Kundföretaget är en ledande aktör inom försvars- och säkerhetsbranschen som utvecklar och underhåller avancerade, verksamhetskritiska system. Här blir du del av ett öppet och stöttande team som värdesätter kunskapsdelning, kontinuerligt lärande och högkvalitativt ingenjörsarbete. Mer om företaget på eventuell intervju.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju hos kund. För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev – därför efterfrågas inte detta. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider
Placeringsort: Lund
Omfattning: Heltid
Låter detta som rätt roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52826_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
220 02 LUND Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9979773