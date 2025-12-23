Södersjukhuset söker chef till SÖS KÖK
Region Stockholm / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Södersjukhuset söker en enhetschef till SÖS KÖK inom Måltidsservice.
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla sjukhusets måltidsverksamhet där maten är en viktig del av vården och patientupplevelsen.
Måltidsservice är en del av Sjukhusservice och har funnits vid Södersjukhuset sedan 2018, då ett nytt produktionskök för patientmåltider togs i drift. Verksamheten består av två delar:
SÖS KÖK, som producerar patientmåltider till Södersjukhuset och Södertälje sjukhus enligt Södersjukhusets måltidskoncept
Restaurang Rackarbacken, Södersjukhusets personalrestaurang
Verksamheterna bedrivs separat men i nära samverkan.
Måltidsservice arbetar kontinuerligt med utveckling, kvalitet och hållbarhet, i nära dialog med vården.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för SÖS KÖK ansvarar du för produktion av patientmåltider med hög kvalitet, god smak och ett tilltalande utseende. Den största delen av måltiderna tillagas enligt cook chill-metoden och förpackas i enportionslösningar. Eftersom sluthanteringen sker i ett senare led är kvalitetssäkring i hela produktionskedjan avgörande.
Du leder, planerar och följer upp verksamheten i enlighet med Södersjukhusets och Region Stockholms mål och riktlinjer, med patientnytta i fokus.
I rollen ingår fullt chefsansvar för ekonomi, verksamhet och personal, samt ansvar för kvalitet, utveckling och samverkan med andra funktioner inom sjukhuset.
Du är underställd sektionschefen för Måltidsservice och ingår i verksamhetens ledningsstruktur.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har förmåga att se både helhet och detaljer
Är en tydlig, trygg och närvarande ledare
Har god samarbetsförmåga och är lyhörd för vårdverksamhetens behov
Kan driva utvecklings- och förbättringsarbete
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Behåller lugn och omdöme även i pressade situationer
Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och skapar förutsättningar för delaktighet, engagemang och en god arbetsmiljö. Du motiverar och inspirerar ditt team att nå gemensamma mål där patienten alltid sätts först.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.Kompetenser
Utbildning från hotell- och restaurangskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av restaurang och eller storkök, samt erfarenhet av chefsroll(er)
Erfarenhet av råvaruinköp
Erfarenhet av receptutveckling och menyplanering
Erfarenhet av arbete i kostdatasystem
Goda kunskaper inom egenkontroll
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. God datorvana, samt goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande:
Erfarenhet av Matilda kostdatasystem
Erfarenhet av Heroma (lönesystem)
Erfarenhet av Raindance (ekonomisystem)
Erfarenhet av cook chill-produktion
Erfarenhet av portionsförpackade måltider
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Administration, Sjukhusservice, Måltidsservice Kontakt
Linda Hagdahl 070-0038161 Jobbnummer
9663392