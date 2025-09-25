Södermalms Skyltfabrik söker en medarbetare till vår ateljé
2025-09-25
på deltid med möjlighet till heltidsanställning.
Vi ser gärna att du är praktisk, noggrann, strukturerad och har god datorvana. Arbetet är varierande, och utöver dina ordinarie arbetsuppgifter i dekorateljén kan du få utföra andra sysslor i vår verkstad och på montagesidan.
B-körkort är ett krav.
Arbetsuppgifter:
• Arbeta med vår fyrfärgsprinter och skär-plotter, laser.
• Hantering av olika material tex. plastskivor, plåtskivor.
• Beredning i programmen Signlab och fyrfärgsprint, Illustrator/Photoshop, CAD/CAM beredning.
• Folieapplicering på fordon.
• Originalarbete.
• Behjälplig med ihopsättning av skyltar och montage av dekor hos kund.
• Kontakt med kunder, leverantörer.
Kan det vara du som är vår nya arbetskamrat?
Då tycker vi att du mailar ditt CV till gunnar@sodskylt.se
Södermalms skylt har egen verkstad på ca 1000kvm i Länna Industriområde ca 20 min från city.
Förutom tillverkning av diod/LED skyltar , neonbokstäver, smidesskyltar, banderoller samt biltextning, tar vi även fram utskurna detaljer med hjälp av vattenskärning och laserskärning. Vi är idag 7st medarbetare
Södermalms Skyltfabrik AB
Slipstensvägen 12
142 50 Skogås ( Länna Industriområde ) Telefonnummer: 08-771 00 20 sodskylt.se info@sodskylt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: gunnar@sodskylt.se Arbetsgivare Södermalms Skyltfabrik AB
(org.nr 559068-1796)
Slipstensvägen 12 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9526459