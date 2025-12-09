Socionomstudenter för behovsanställning på HVB Almen
2025-12-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss!
Vill du vara med och skapa en vardag som gör verklig skillnad för ungdomar? På HVB Almen sker förändringen i det dagliga arbetet - i samtal, aktiviteter och i en trygg struktur.
Här får du möjlighet att kombinera behandlingsarbete med relationsskapande och praktiskt vardagsstöd.
Stockholms stads HVB Almen öppnade i september 2025 och ligger på Djurgården. Verksamheten erbjuder åtta platser för pojkar i åldern 13-15 år som är placerade enligt SoL (socialtjänstlagen) eller LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).
Målgruppen är pojkar med begynnande missbruk, begynnande kriminalitet, icke-aggressivt normbrytande beteende, utagerande beteende, annat socialt normbrytande eller nedbrytande beteende, brister i omsorg samt annan psykosocial problematik.
Verksamheten är utformad i enlighet med regeringens inriktning för HVB och motsvarar den målgrupp som framöver ska omfattas av de generella hemmen.
Arbetsgruppen består av socionomer, behandlingsassistenter natt, administrativ assistent, enhetschefer samt gruppledare.
Din roll
Som behovsanställd behandlingsassistent är på HVB Almen är du en central del i ungdomarnas vardag och arbetar nära dem för att skapa trygghet, stabilitet och möjlighet till förändring. Grunden i ditt arbete är relationsskapande - genom att bygga tillit skapar du förutsättningar för utveckling.
Du håller behandlingssamtal och arbetar motiverande utifrån ungdomens individuella behov, samtidigt som du bidrar till att skapa struktur i vardagen genom stöd i skola, rutiner, fritid och relationer.
Du deltar aktivt i vardagliga aktiviteter som matlagning, städning, träning, läxläsning och fritidssysslor, där ungdomarna får stöd att utveckla färdigheter och stärka sin självkänsla.
Vår arbetsmodell
Arbetet på HVB Almen bygger på en tydlig behandlingsstruktur. Relationsskapande är alltid grunden, där tilliten mellan personal och ungdomar skapar förutsättningar för förändring. Med ett miljörerapeutiskt förhållningssätt använder vi vardagen som en aktiv del av behandlingen.
Behandlingsarbetet är KBT-inriktat, där vi fokuserar på att förstå och förändra tankemönster och beteenden. För att öka ungdomarnas motivation och delaktighet använder vi MI (motiverande samtal) som samtalsmodell. Hela verksamheten genomsyras av TMO (traumamedveten omsorg), där vi alltid bemöter ungdomarna med kunskap om trauma, trygghet och stabilitet.
Stockholms stads HVB-hem arbetar utifrån ett rullande schema med tjänstgöring dagar, kvällar, nätter och helger. Det finns behov av vikarier på alla typer av pass, ibland med kort varsel och ibland med lite längre framförhållning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
pågående utbildning till socionom
intresse av att arbeta med ungdomar
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Minst 1 år erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och utmanande beteende
arbete i HVB-hem eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
vana vid behandlingsarbete, familjebehandling eller arbete med missbruk
kunskap om låg affektivt bemötande
kunskap om neuropsykiatri
kunskap om miljöterapi
kunskap om RePulse
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
