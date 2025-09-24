Socionomkonsult till placeringsenheten
Talangbron Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Knivsta Visa alla socialsekreterarjobb i Knivsta
2025-09-24
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Knivsta
, Enköping
, Järfälla
, Österåker
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du socionom och vill arbeta som Socialsekreterare på placeringsenheten?
Talangbron söker nu en Socionomkonsult för ett viktigt uppdrag i Uppsala! Här får du arbeta med placerade barn och ungdomar, följa upp insatser och bidra till trygghet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen.
Ditt uppdrag:
• Arbeta som socialsekreterare för placerade barn och ungdomar.
• Utreda, fatta beslut och följa upp placeringar i familjehem och institution enligt gällande lagstiftning.
• Dokumentera och arbeta i verksamhetssystem.
• Samverka med barn, familjer, nätverk och andra aktörer.
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Har minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga de senaste 5 åren.
• Har minst 6 månaders erfarenhet av handläggning som omfattar placeringar i familjehem.
• Har kunskap om aktuell lagstiftning.
• Har giltigt B-körkort.
• Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• Har grundläggande datakunskaper.
• Är ansvarstagande, anpassningsbar och kan ta till dig ny information.
Omfattning:
Heltid på plats i Uppsala. Möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka enligt överenskommelse.
Uppdragsperiod:
Start 10 oktober 2025, eller snarast möjligt, till 31 januari 2026 med option på förlängning upp till totalt 12 månader.
Om Talangbron:
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:
30 september 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9524743