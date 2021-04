Socionomkonsult till ett uppdrag inom BoU Västra Götaland - AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering - Administratörsjobb i Göteborg

AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-08Vi sökerDig med socionomexamen och flera års erfarenhet av utredning inom barn och ungdom till ett konsultuppdrag i Västra Götaland.Uppdraget startar senast 19/4 -2021Efter avslutat uppdrag erbjuds du möjligheten till andra spännande uppdrag som anställd konsult hos Vårdlänken Bemanning & Rekrytering.Det är viktigt för oss att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer då kunden förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som i skrift. Viktigt i arbete är att kunna samverka både internt och extern med olika aktörer.2021-04-08Arbete som socialsekreterare på barn- och ungdomsenhet i Västra Götaland. Du kommer att arbeta med att utreda och bevilja insatser enligt SoL och LVU.AnställningDu kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även:Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din rollRegelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chefKontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta målInbjudningar till seminarier och konsultträffarFriskvårdsbidragDu är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida http://vardlanken.se/lediga-jobb/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer samt övrig vård- och omsorgspersonal.Vi har över 23 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se. Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-30AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering5679365