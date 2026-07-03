Socionomer till Skolsociala teamet
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-07-03
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
En ny förebyggande enhet inom socialtjänsten har startat.
Satsningen innebär att kommunens förebyggande arbete samlas och stärks för att tidigare kunna möta behov hos barn, unga och familjer och bidra till en mer tillgänglig socialtjänst. Den nya enheten, Förebyggande enheten för Barn och Unga, är en del av kommunens arbete för att möta den nya socialtjänstlagen som betonar tidiga insatser, förebyggande arbete och ökad tillgänglighet.
Tidigt stöd – innan problemen växer.
På den Förebyggande enheten för Barn och Unga samlas flera redan befintliga verksamheter bland annat:
Uppsökande teamet
Skolsociala team grundskola
Skolsociala team gymnasieskola
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya medarbetare till Förebyggande enheten, då dels en av våra kollegor gått vidare till annan tjänst och dels för att vi utökar verksamheten med en heltidstjänst. Vill du vara en del vårt förebyggande arbete?
Dessa två annonserade tjänster riktar sig till skolsociala teamet vars uppdrag är att bidra till goda förutsättningar för att alla barn ska trivas och lyckas i skolan. Genom att vara en del av skolsociala teamet stärker socialtjänsten det lagstadgade ansvaret att arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa och får förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och främjande.
Målet är att genom ett teambaserat arbete kunna stärka barns närvaro, måluppfyllelse och trygghet i skolan.
Utvecklingsarbetet pågår mellan socialförvaltningen och förskole- och grundskoleförvaltningen för att implementera skolsocialt team tillsammans.
Till skolsociala teamet söker vi nu två socionomer som tillsammans med utsedd personal från skolan ska arbeta operativt i främst skolmiljö. Arbetet ska vara tidigt inriktat och bedrivas nära barnen och deras vårdnadshavare och nätverk, samt även nära skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst och andra aktörer. Uppdraget kommer även innefatta att vara med och bidra till utvecklingen av formerna för skolsociala team i Varbergs kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, eller har utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av familjearbete och ett extra driv för barn i skolmiljö. Det är meriterande om du även har erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn och unga.
Det är viktigt att du är en uthållig lagspelare som är trygg i din yrkesroll och bidrar med såväl dina delar som tar ansvar för teamets uppdrag i en helhet. Att se nödvändigheten av och tycka det är roligt att samarbeta och samverka är ett krav. Du behöver också ha en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och ha en helhetssyn där du sätter dig in i och har förståelse för andras perspektiv.
Vi ser gärna att du även är intresserad av strukturerat utvecklings- och förbättringsarbete och känner dig trygg med att ta initiativ och vågar prova dig fram.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Yasmina Petersson yasmina.petersson@varberg.se +46340697009 Jobbnummer
9990473