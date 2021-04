Socionomer sökes för konsultuppdrag inom barn och unga i Gävlebo - Socionomera Bemanning AB - Administratörsjobb i Gävle

Socionomera Bemanning AB / Administratörsjobb / Gävle2021-04-11Vill du bidra till ett gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Just nu söker vi socionomer som har minst tre års erfarenhet inom utredning barn och unga till uppdrag i Gävleborgs Län. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Vi ser fram emot din kontakt oavsett!2021-04-11Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga.Vi erbjuderKollektivavtal/schyssta anställningsvillkorEn lön du förtjänar och en transparent lönestrukturTjänstepension och försäkringarFörstärkt introduktionSnabb och smidig personlig serviceRegelbunden arbetsmiljöuppföljningIntern och extern handledningOch mycket meraDu är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta Damir via e-post damir.sabani@socionomera.se eller mobil 0733-74 63 61.Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag som hyr ut kunniga socionomer till verksamheter inom socialt arbete. Bolaget är grundat av socionomer som kan socionomer och socialt arbete. Vårt mål är att verksamheter som arbetar med socialt arbete aldrig ska ha brist på kunniga socionomer som hjälper dem fullfölja sitt uppdrag.Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se. Sista dag att ansöka är 2021-05-11Socionomera Bemanning AB5683694