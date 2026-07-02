Socionom (vikariat) till Närvaroteam i central barn- och elevhälsa
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2026-07-02
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Din arbetsplats
Är du socionom eller beteendevetare och vill arbeta med tidiga insatser för elever med skolfrånvaro i vårt Närvaroteam? Här får du både ingå i ett skolsocialt team på en skola i Mölnlycke ihop med en kollega från socialtjänsten och stödja skolorna i ditt geografiska område i deras arbete med skolnärvaro och skolfrånvaro. Du samarbetar tätt och tvärprofessionellt i ditt skolsociala team och med rektorer, elevhälsopersonal och lärare på skolorna. Hos oss blir du också en del av en ambitiös och utvecklingsorienterad enhet, där även skolpsykologer och skollogopeder ingår. Det mesta arbetet sker på plats på skolorna med elever och vårdnadshavare och i direkt samarbete med lärare, elevhälsoteam och rektorer. Enheten är centralt organiserad med gemensamma lokaler i Mölnlycke att utgå ifrån vid behov. Enheten präglas av hög kompetens, psykologisk trygghet, systematik och utvecklingsanda med elevernas och verksamheternas behov i fokus. En av Närvaroteamets medarbetare provar sina vingar i ett annat uppdrag, varför det finns behov av ett vikariat på ett år där det kan finnas möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
Du ingår i en central barn- och elevhälsa och i ett lokalt skolsocialt team på en skola i Mölnlycke. Du arbetar med insatser på alla preventionsnivåer kopplat till skolnärvaro och skolfrånvaro: från det främjande och förebyggande till det åtgärdande. Tillsammans med skolornas nyckelpersoner och kollegor i Närvaroteamet identifierar du behov, planerar, genomför och utvärderar insatser. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån elevernas och verksamheternas behov. Arbetet på individnivå dokumenteras i journalsystemet Prorenata.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Tvärprofessionellt samarbete i ett lokalt skolsocialt team, där du bidrar med insatser för elever med oroande skolfrånvaro utifrån din kompetens och elevernas behov.
• Analys av frånvarostatistik och mönster i elevers skolfrånvaro, för att stödja skolorna att tidigt sätta in insatser vid oroande skolfrånvaro.
• Utredande, stödjande, problemlösande och motiverande samtal med elever och vårdnadshavare, utifrån identifierade behov kopplat till elevernas skolfrånvaro.
• Samordning av insatser för elever med oroande skolfrånvaro och stöd att få till ett gott samarbete mellan skola, hem, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
• Att genom samtal, konsultation och kompetensutveckling bidra med kunskap om skolfrånvaro och skolnärvaro utifrån identifierade behov.
• Tätt samarbete med rektorer och andra nyckelpersoner i skolornas närvaroarbete.
Det här krävs för tjänsten
Vi kräver att du som söker har:
• Socionomexamen eller beteendevetarexamen (minst kandidatexamen) med innehåll som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i skolsocialt team och inom skola/elevhälsa.
• Erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomshabilitering.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänst, primärvård och barn- och ungdomspsykiatri.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du passar bra hos oss om du:
• Är trygg i din yrkesroll och självständigt kan driva ditt arbete framåt.
• Har god förmåga att samarbeta med andra och kan översätta dina kunskaper på ett sätt som andra professioner förstår.
• Drivs av att utvecklas, lära dig nytt och testa nya lösningar på problem.
• Tycker om att ha omväxlande arbetsuppgifter, möta barn, ungdomar och vuxna i samtal, samarbeta mycket med andra och hantera komplexa problem.
• Har god förmåga att analysera behov och strukturera ditt arbete.
Vad vi erbjuder dig
• Du får ett generöst friskvårdsbidrag på 3000kr.
• Du får arbeta i en kommun med hög ambitionsnivå och välfungerande skolor.
• Du får utvecklas både på kortare och längre sikt genom goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Du får regelbunden handledning.
• Du får en närvarande och engagerad chef och goda möjligheter till kollegialt stöd av kollegor.
• Tjänsten erbjuder stora möjligheter till flexibilitet utifrån kommunens riktlinjer och verksamheternas behov, exempelvis genom ett uppskattat flexavtal.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Vision
Martin Myhrén martin.myhren@harryda.se Jobbnummer
9989393