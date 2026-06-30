Socionom utredning barn och familj
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för barn och familj / Socialsekreterarjobb / Staffanstorp Visa alla socialsekreterarjobb i Staffanstorp
2026-06-30
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Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, kommunalt aktivitetsansvar och integration. Vårt arbete vilar på helhetssyn, delaktighet och den enskildes ansvar. Genom våra stöd-, vård- och behandlingsinsatser vill vi stärka människors förmåga till förändring och ökad självständighet.
Förvaltningen består av fem enheter: Barn och familj, Stöd och behandling, Vuxen, Mottag och vägledning samt Kvalitets- och verksamhetsstöd.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som socionom inom Barn och familj arbetar du med myndighetsutövning med fokus på att säkerställa att barn och unga får sina behov tillgodosedda. Du genomför utredningar och följer upp beslutade insatser.
I utredningsarbetet använder vi modellen Signs of Safety, som ger struktur, ökar delaktigheten och skapar trygghet för de familjer vi möter. Vi arbetar utifrån ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt, och värnar om hög kvalité, uppdaterad kunskap och reflekterande arbetsmetoder. Arbetet är ibland utmanande, men alltid meningsfullt.
Hos oss får du ett varierande arbete där dina insatser gör verklig skillnad. I en mindre kommun är vägen till beslut och samverkan kort, vilket skapar både effektivitet och närhet i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen
• har en positiv och professionell inställning
• uttrycker dig väl i tal och skrift
• har B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av utredningsarbete inom barn och familj
• kunskaper om SoL, LVU och dokumentation i Lifecare
• utbildning i MI och Signs of Safety
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att skapa trygghet, samarbeta och behålla lugnet i komplexa situationer.
Som vår kollega får du:
• en stark teamkänsla och när samarbete
• stöd och vägledning i det dagliga arbetet
• tydlig introduktion och vi deltar i Yrkesresan
• både intern och extern handledning
• friskvårdsförmåner
• flextid och en hållbar arbetsmiljö
Vi hoppas att just du blir en del av vårt team. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Staffanstorps kommun har ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
)
245 80 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för barn och familj Kontakt
Enhetschef
Theresia Hall theresia.hall@staffanstorp.se 046-25 11 14 Jobbnummer
9985303