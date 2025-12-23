Socionom till varmt och erfaret team
2025-12-23
Vi söker en socionom och/eller hälso- & sjukvårdskurator (Steg 1 KBT)
Vill du arbeta i ett erfaret team där både kompetens och kollegial värme är centrala?
Apoteksgårdens Kognitiva Center AB växer, och vi söker nu en socionom som vill vara en del av ett mindre, sammansvetsat team där man blir sedd, efterfrågad och får använda hela sin professionella bredd.
Vi verkar i glesbygd, vilket innebär att vi arbetar både inom företagshälsovård och hälso- & sjukvård och behöver kunna möta olika uppdrag med gott kliniskt omdöme. Här får du arbeta varierat, självständigt - och i ett sammanhang där man litar på din kompetens.
Vardagen är inte enformig - den kräver bred kompetens, gott omdöme och trygghet i rollen. Hos oss passar du som uppskattar variation, självständighet och ett arbetssätt där du faktiskt får påverka.
Vi söker dig som har
* Socionomutbildning
och/eller
* Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator med steg 1 i KBT,
* Erfarenhet av självständigt terapeutiskt arbete
* Förmåga att ta ansvar, prioritera och hålla riktning även när förutsättningar skiftar
* Ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
* Fördjupad kunskap om skyddat boende, vnr ärenden + alkohol/droger
Vad du får hos oss
* Ett varmt, nära och tryggt kollegialt sammanhang
* Arbetstid där både klinik och utveckling ryms
* Fortbildning och handledning
* Gemensamma fortbildningsresor där vi också bygger relationer och minnen tillsammans
(tidigare resmål: t ex New York, Italien, Amsterdam)
Om du letar efter en arbetsplats där du både får ansvar och blir uppskattad - välkommen med din ansökan till Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Skicka mail, sms eller ring: 070-981 20 10
E-post: info@apoteksgarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteksgårdens Kognitiva Center AB
(org.nr 556872-4586), https://www.apoteksgarden.se/
Snickaregatan 6 (visa karta
)
714 34 KOPPARBERG Jobbnummer
9663388