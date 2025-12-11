Socionom till uppdrag inom Barn och unga
2025-12-11
Vill du göra skillnad för barn och unga samtidigt som du arbetar i ett tryggt uppdrag med tydliga ramar? Här får du använda din erfarenhet i en kommun i Västernorrlands län som värdesätter kvalitet och professionellt bemötande.
Ditt uppdrag
• Du handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning och arbetar med utredningar inom Barn och unga.
• Du dokumenterar enligt BBIC och säkerställer att beslutsunderlag är korrekta och tydliga.
• Du samverkar nära kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer för att skapa trygghet för barn och deras familjer.
• Du arbetar självständigt men med stöd av etablerade rutiner och system.
Vi söker dig som
Måste-krav
• Har socionomexamen och minst fem års erfarenhet i Sverige.
• Är väl förtrogen med BBIC och har goda kunskaper i Lifecare.
• Har mycket god svenska i tal och skrift och van att dokumentera professionellt.
• Har B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av komplexa utredningar eller samordning med flera aktörer.
Omfattning
Uppdraget avser heltid hos en kommun i Västernorrlands län, med möjlighet till upp till två dagars distansarbete per vecka efter överenskommelse. Arbetstid huvudsakligen måndag-fredag kl. 07.45-16.30. Tjänsteresor kan förekomma.
Uppdragsperiod
19 januari 2026 - 29 maj 2026, med möjlighet till förlängning.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Körkort
