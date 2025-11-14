Socionom till skolsocialt team Helsingborg
2025-11-14
Vi är just nu i uppstartsfasen av vårt skolsociala team och söker ytterligare en skolsocionom som vill vara med i att bygga något för framtiden! Är du en prestigelös, nyfiken och engagerad socionom som vill utvecklas tillsammans med oss?
Om arbetsplatsen
En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor mot utanförskap och ohälsa. Därför etablerar vi i kommunen ett skolsocialt team som bygger på tvärprofessionellt samarbete mellan skola och socialtjänst. Syftet är att stärka elevers förutsättningar att nå skolans mål, öka närvaro, skapa trygghet och bryta ogynnsam utveckling. Enheten består av medarbetare från både socialförvaltningen (SOF) och skol- och fritidsförvaltningen (SFF) som jobbar i team med varandra för att möta elevernas behov, hela dagen. Just nu söker vi en socionom som kommer att tillhöra SFF - där man också har sin närmsta chef, samtidigt som man har en arbetsledande chef från SOF som kommer att vara teamets enhetschef.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Insatserna riktar sig till elever i årskurserna f-klass till årskurs 6 med problematisk skolfrånvaro och/ eller normbrytande beteende, där stadens ordinarie insatser, via skola eller socialtjänst var för sig, inte är tillräckliga för att möta elevens hela behov. Du kommer främst att arbeta med individuella insatser som kan ske både i skola, hem och fritid med elev och dess vårdnadshavare. Du kommer även att arbeta främjande/förebyggande och konsultativt. Du förväntas ha kännedom om och kunna bidra med skolans perspektiv i anlys och insatser.
Viss obekväm arbetstid förekommer då det kan behövas insatser före skolstart på morgonen samt viss kvällstid. Du samverkar med skola, socialtjänst och andra aktörer, med fokus på hela barnet hela dagen.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Erfarenhet av elevhälsoarbete
• Körkort och körvana
Vidare är det meriterande om:
• Du har erfarenhet av att arbeta med stöd till barn och föräldrar
• Du har utbildning och kunskap i beprövade metoder för kartläggning, föräldraskapsstöd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• Du har erfarenhet av att arbeta tvärprofessionellt.
• Du har kännedom om Helsingborgs stads strukturer och samverkande aktörer.
Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Intervjuerna kommer att bokas till 8 och 9 december, så lägg gärna in tiderna i din kalender redan vid ansökan.
Sista dag att ansöka är 30 november
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse eller så snart som möjligt efter årsskiftet
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
