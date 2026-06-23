Socionom till skolsocialt team
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2026-06-23
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Vill du vara med att utveckla och arbeta i ett skolsocialt team med fokus på att elever ska lyckas i grundskolan? Kinda kommun satsar nu på ett skolsocialt team som bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både på strukturell och operativ nivå. Nu söker Familjeteamet, Råd och Stöd, en socionom på heltid som ska ingå i det skolsociala teamet.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller motsvarande utbildning
Tidigare erfarenhet av arbete med familjebehandling
Kunskap om lagstiftning vad gäller socialt arbete
B-körkort
Det är meriterade om du har:
Erfarenhet av digitala arbetssätt och kunskap i journalsystemet Lifecare
Kunskap vad gäller skolans lagstiftning
Tidigare arbetserfarenheter av samverkan med skola
Har kännedom om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer
Har kunskap om skolans verksamhet, undervisning och anpassningar samt att arbeta med skolfrånvaro
För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du:
För att lyckas i rollen ser vi att du är lugn och trygg och har lätt för att samarbeta. Du bör ha en god förståelse för olika individers behov och kunna utforma insatser därefter. Du behöver således kunna skapa goda relationer till de vi möter genom att vara lyhörd. Vi ser också att du behöver vara flexibel och kunna arbeta strukturerat och självständigt.
Arbetsuppgifter:
Tjänsten gäller en tillsvidare anställning, 100 % som familjebehandlare på Råd och Stöd med inriktning skolsocialt team.
Det skolsociala teamet består av flera personer från skolan och två medarbetare från Familjeteamet, Råd och Stöd. Ditt uppdrag går ut på att arbeta mot att barn och unga får rätt stöd i rätt tid, i syfte att stärka skolnärvaro, måluppfyllelse och psykiskt välmående. Genom ett tidigt och aktivt arbete ska du, i nära samverkan med skola, utföra behovsanpassade insatser till barn och unga och dess vårdnadshavare som syftar till att bryta ogynnsam utveckling. I rollen som familjebehandlare har du ett särskilt fokus på sociala och psykosociala faktorer som påverkar elevers skolnärvaro.
Teamet arbetar exempelvis med att:
samordna det stöd som eleven får
erbjuda psykosocialt stöd i olika former, motiverande samtal, ge möjlighet till social träning och stötta i att skapa struktur i tillvaron
stötta och vägleda vårdnadshavare
arbeta operativt ute på skolenheterna
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Isabelle Berkestad isabelle.berkestad@kinda.se 049419433 Jobbnummer
9975858