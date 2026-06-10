Socionom till skolsocialt team
Åtvidabergs Kommun / Socialsekreterarjobb / Åtvidaberg Visa alla socialsekreterarjobb i Åtvidaberg
2026-06-10
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I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
1 plats(er).
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt – vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker två medarbetare till det skolsociala teamet. En socionom anställd av socialtjänsten (denna annons) och en skolpersonal med relevant utbildning inom psykosocialt arbete.
Det skolsociala teamet kompletterar befintliga operativa insatser, såsom närvaroteam och andra stödverksamheter. Uppdraget är att fånga upp, analysera och omsätta erfarenheter från det operativa arbetet till utvecklade arbetssätt som når en bredare målgrupp. Genom detta bidrar teamet till att skapa hållbara strukturer för tidiga insatser och stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer, såsom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin.Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som socionom i teamet utgår du från socialtjänstens mottagningsfunktion. Utöver det samverkande arbetet i teamet kommer du även att arbeta med myndighetsutövning. I rollen har du ett särskilt fokus på sociala och psykosociala faktorer som påverkar elevers skolnärvaro.
Ditt uppdrag är att bidra till att barn och unga får rätt stöd i rätt tid, i syfte att stärka skolnärvaro, måluppfyllelse och psykiskt välmående. Genom ett tidigt och aktivt arbete ska du identifiera barn i riskzon för skolfrånvaro och säkerställa att relevanta bedömningar och insatser initieras skyndsamt. I nära samverkan med skola, vårdnadshavare och andra aktörer ansvarar du för att samordna insatser som är träffsäkra, behovsanpassade och hållbara över tid.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad socionom. Vi ser gärna att du har skolkännedom samt erfarenhet av arbete i eller samverkan med skola. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av arbete med skolfrånvaro.
För att lyckas i rollen ser vi att du är lugn och trygg och har lätt för att samarbeta. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och individers olika förutsättningar. Du visar intresse genom att aktivt lyssna och ge feedback. Vi ser också att du förmågan att skapa goda relationer med andra människor genom att vara lyhörd, visa empati samt respekt. Vi ser även att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 juni. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om arbetsplatsen
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs Kommun
(org.nr 212000-0415)
Box 206 (visa karta
)
597 25 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Åtvidabergs kommun Kontakt
SSR
Maria Andersson maria.z.andersson@atvidaberg.se Jobbnummer
9956565