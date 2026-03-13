Socionom till skolsocialt team
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa / Socialsekreterarjobb / Höör Visa alla socialsekreterarjobb i Höör
2026-03-13
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa i Höör
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
I januari 2024 startade Höörs kommun upp ett skolsocialt team där personal från socialtjänsten och från skolan ingår. Syftet med teamets samordnade insatser är att bidra till att elever har högre närvaro i skolan.
Den 1 juli 2025 fick vi en ny socialtjänstlag och under 2025 anställdes två nya medarbetare, en från skola och en från socialtjänsten. Som en del i omställningsarbetet utifrån nya SoL ska teamet nu utökas med ytterligare en medarbetare från socialtjänsten. Det innebär att teamet framöver kommer bestå av två heltidstjänster från socialtjänsten och två heltidstjänster från skolan.
Socionomens organisatoriska hemvist är insatser och förebyggande enheten på individ och familjeomsorgen som består av familjehemsvård (familjehemssekreterare, barnsekreterare) och öppenvård (familjebehandlare, ungdomsbehandlare). Teamet är länken mellan skola/elev/vårdnadshavare och socialtjänst. Och som stöd för det har vi en gemensam arbetsgrupp som består av alla team medlemmar och arbetsledande chefer.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta tillsammans med övriga resurser i både skola och socialtjänst med främjande och förebyggande insatser för att stötta unga med en problematisk skolfrånvaro. Det kan till exempel vara stödinsatser till vårdnadshavare, men även för att underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda individen som till exempel från hälso- och sjukvård och fritidssektorn.
Du kommer även att arbeta med att öka elevers välmående och arbetar aktivt för att de ska öka trivsel och närvaro i skolan. Du arbetar operativt med eleven i fokus tillsammans med skolpersonal, vårdnadshavare, elevhälsan och andra viktiga aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, som är flexibel, lösningsorienterad och har ett gott bemötande. Egenskaper som krävs för rollen är att du har förmåga att skapa och bibehålla relationer både externt och internt, förmåga att anpassa dig till förändrade förhållande och förmåga att anpassa dig och ditt bemötande i förhållande till andra människors behov.
Du har socionomexamen eller likvärdig utbildning och erfarenhet av socialt arbete riktat mot barn och deras vårdnadshavare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med närvarofrämjande åtgärder och problematisk skolfrånvaro. Vi vill att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Eftersom kommunikation och dokumentation är en del i ditt arbete behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa Kontakt
Enhetschef insatser och förebyggande enheten
Karin Svensson karin.svensson1@hoor.se 0413-284 29 Jobbnummer
9795230