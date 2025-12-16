Socionom till skolsocialt team
2025-12-16
Norsjö kommun
Norsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.
Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vår vision är att tillsammans skapa världens bästa vardag.
Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.
BESKRIVNING
Norsjö kommun söker medarbetare till vårt skolsociala team i grundskolan i Norsjö.
Verksamhetsområdet utbildning består av flera olika verksamhetsformer, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Ledningen för verksamhetsområdet består av verksamhetschef och rektorer. Här arbetar också strateg och administratörer.
Vi söker dig som vill ta chansen och jobba inom ett spännande område inom utbildning!
DITT UPPDRAG
Det skolsociala teamet ska arbeta med förebyggande, stödjande och motiverande förändringsinsatser både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Målet med skolsocialt team är att skapa en trygg och positiv uppväxtmiljö för elever genom förebyggande åtgärder.
I samverkan med skola, socialtjänst och andra aktörer ska du och teamet arbeta för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå utbildningsmålen, öka skolnärvaron, öka studieron i skolan, främja en positiv upplevelse av skolgången samt öka elevens välbefinnande och trygghet. Arbetet bedrivs i nätverket runt eleven och i samverkan, både på individnivå och på gruppnivå.
Teamet riktar sig till elever i grundskolan och anpassade grundskolan som har upprepad eller långvarig frånvaro.
Teamet kommer exempelvis att:
- Samordna det stöd som eleven får, både från skola, socialtjänst samt hos andra aktörer
- Erbjuda psykosocialt stöd och vägledning
- Stötta och vägleda vårdnadshavare
- Arbeta operativt ute på skolor
- Arbeta förebyggande för att skapa en trygg skolmiljö för alla elever
- Ha tät kontakt med vårdnadshavare och andra aktörer vid behov
- Vara delaktig i skolans arbete med elevhälsa och förebyggande insatser.
- Samverka med socialtjänst och andra stödfunktioner/aktörer
Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
DIN KOMPETENS
• Utbildning som socialpedagog eller socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna inom skola eller fritidsverksamhet.
• God förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever och vuxna.
• Tålamod, empati och förmåga att arbeta lösningsfokuserat i utmanande situationer.
Vid urval kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet.
VILLKOR
Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag!
Utdrag från belastningsregistret krävs.
Vi söker under förutsättning av erforderliga beslut.
Anställningsform: Vikariat: 20260223-20270222, med ev förlängning
