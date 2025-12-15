Socionom till skolsocialt team
Kristianstads kommun / Socialsekreterarjobb / Kristianstad Visa alla socialsekreterarjobb i Kristianstad
2025-12-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Gillar du utmaningar och tycker att det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga är en viktig del av det sociala arbetet?
Kristianstads kommun förstärker nu det förebyggande och främjande arbetet med inriktning på barn och unga som riskerar att få en problematisk frånvaro i skolan. Vi kommer att utöka med ytterligare ett skolsocialt team. Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Socialtjänst och skola i Kristianstads kommun har tagit beslut i att utöka det gemensamma arbetet kring barns skolnärvaro genom att starta ytterligare ett skolsocialt team. Detta innebär att en socionom från socialtjänsten tillsammans med två socialpedagoger från skolan bildar ett helt nytt skolsocialt team. Teamet kommer från start att utgå ifrån Lingenässkolan eller Öllsjö skola.
Syftet med teamets samordnade insatser är att bidra till att elever får en högre närvaro i skolan. Skolsociala teamet arbetar tillitsskapande och förebyggande i ett tidigt skede på individnivå redan när man kan se små tendenser till oroande frånvaro hos en elev. Tanken med att arbeta med tidig upptäckt kopplat till frånvaro är att minska risken för att elever "faller mellan stolarna" och att problemet växer sig stort. Målgruppen är elever i årskurs fyra till sex med begynnande oroande frånvaro.Skolsociala team har varit i gång under ett och ett halvt år i Kristianstad kommun, vilket innebär att flertalet rutiner och strukturer är etablerade men det finns samtidigt många spännande möjligheter att utveckla nya arbetssätt. Varje skolsocialt team arbetar tillsammans med att först kartlägga frånvaroproblematik för att sedan övergå till riktade interventioner såsom motiverande samtal, social färdighetsträning, föräldrastödjande insatser samt hem- och skolkonsultationer - riktade till elev, föräldrar och skolpersonal.
Socionomens organisatoriska hemvist är Barn och Ungdom på Arbete- och välfärdsförvaltningen. Samtidigt är din arbetsplats på skolan, tillsammans med socialpedagogerna. Teamet är länken mellan skola/elev/vårdnadshavare och socialtjänst.Vi ser framför oss ett gott samarbete mellan våra skolsociala team. Som stöd för det har vi en gemensam arbetsgrupp som består av alla teammedlemmar och arbetsledande chefer.Arbetstiden är främst dagtid, men viss arbetstid kan förläggas på kvällar.
Vem söker vi?
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, som är flexibel, lösningsorienterad och har ett gott bemötande. Du har förmåga att skapa och bibehålla relationer både externt och internt. Förmåga att anpassa dig till förändrade förhållande, förmåga att anpassa dig och ditt bemötande i förhållande till andra människors behov är egenskaper som krävs i rollen. För oss är det viktigt att vi rekryterar rätt person, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Du har socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete riktat mot barn och deras vårdnadshavare. Vi vill att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Eftersom kommunikation och dokumentation är en stor del i ditt arbete behöver du kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för att på att enkelt sätt kunna ta dig ut till våra skolor.När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn uppvisa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
Som socionom i teamet kommer du att organisatoriskt ingå i Ungdomsservice som är en del av Enheten för förebyggande arbete under Barn & Ungdom på Arbete- och Välfärdsförvaltningen i Kristianstad kommun. Vi är 8 fältsekreterare, en behandlingsassistent, två SSPF koordinator, tre socionomer i skolan samt två teamledare som har lång erfarenhet inom socialt arbete.
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2025-99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Kontakt
Enhetschef
Mathias Ivarsson 044-13 62 92 Jobbnummer
9643545