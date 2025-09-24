Socionom till skolsocialt team
2025-09-24
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi har fördjupat samarbetet mellan socialtjänst och skola genom ett skolsociala team. Ta chansen att vara med och bidra i detta viktiga arbetet!
Socialtjänst och skola i Askersunds kommun har sedan en tid tillbaka utökat det gemensamma arbetet kring barns skolnärvaro genom att starta ett skolsocialt team. Detta innebär att en socionom från socialtjänsten tillsammans med en socialpedagog från skolan bildar ett helt nytt skolsocialt team. Arbetsplatsen är Askersunds kommuns grundskolor och som socionom i teamet kommer du ha tillhörighet inom socialtjänstens enhet Barn och familj.
Syftet med teamets samordnade insatser är att bidra till ökad trygghet, ökad skolnärvaro och att barn och unga med en ogynnsam utveckling får ett nära stöd i ett tidigt skede med fokus på ökade möjligheter att lyckas i skolan. Det skolsociala teamet arbetar tillitsskapande och förebyggande i ett tidigt skede på individnivå redan när man kan se små tendenser till oroande frånvaro.
Utifrån barn och ungdomars specifika behov är samverkan med andra aktörer också en central del i arbetet. Du kommer arbeta tillsammans med övriga resurser inom både skola, fritidsförvaltningen och socialtjänst med fokus på främjande och förebyggande insatser för att stötta unga med en problematisk skolfrånvaro. Det kan till exempel vara stödinsatser till vårdnadshavare, underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda individen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom med erfarenhet av att arbeta med barn och unga i behov av stöd. Du har vana att samarbeta i tvärprofessionella team och arbeta med främjande och förebyggande insatser, gärna med fokus på problematisk skolfrånvaro och normbrytande beteende. Erfarenhet av socialtjänst, skolmiljöer eller liknande arbete är värdefullt, liksom kunskap om relevanta lagstiftningar.
Du är en lyhörd och empatisk person som kan lätt skapa förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt med både barn och ungdomar, vårdnadshavare och professionella aktörer. Samtidigt är du strukturerad, initiativrik och flexibel, med förmågan att prioritera i en vardag med varierande arbetsuppgifter.
Arbetet kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan hantera oro och stress hos elever, vårdnadshavare och personal.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar.
Varmt välkommen med din ansökan, hoppas vi ses!
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
