Socionom till Maria Skåne Malmö
Malmö kommun / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-07-27
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Ref: 20261635
Maria Skåne Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol och andra droger samt till deras anhöriga. Mottagningen är integrerad och drivs av Malmö Stad och Region Skåne. Arbetsgruppen består av socionomer, sjuksköterskor, läkare, kurator, psykolog, administratör och enhetschef.
Malmö stad har i nuläget 4 socionomer anställda på mottagningen och söker nu en ny kollega till vårt integrerade team.
I tjänsten ingår kvällstjänstgöring tisdagar till 18:30 samt kort dag fredagar till 14:30. Alla medarbetare på mottagningen har rätt till friskvårdsbidrag samt gemensam extern handledning 10 gånger om året.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Du arbetar både självständigt och i ett tvärprofessionellt team där du erbjuder rådgivning och samtalsbehandling till ungdomar, individuellt och med deras familjer. Du arbetar även med anhörigsamtal både individuellt och i grupp. Du ansvarar för dokumentation av klientarbetet. Delaktighet i metod- och utvecklingsarbetet i verksamheten samt samverkan med andra externa aktörer. Det kan förekomma att du representerar Maria Skåne Malmö och håller i föreläsningar om verksamheten.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav och du har minst 3 års erfarenhet av socialt arbete.
Meriterande för tjänsten är:
Vidareutbildning i någon adekvat behandlingsmetod
Erfarenhet av arbete med familjebehandling
Goda kunskaper om skadligt bruk och beroendelära
Erfarenhet av arbete med ungdomar med normbrytande beteende
Erfarenhet av arbete med anhörigstöd till målgruppen
Erfarenhet av arbete inom IFO är meriterande
Meriterande vidareutbildningar är:
Steg 1 (oberoende inriktning)
Motiverande samtal (MI)
Återfallsprevention (ÅP)
Funktionell familjeterapi (FFT)
Vidareutbildning inom anhörigstöd
Vidareutbildning i KBT
Som person har du lätt för att samarbeta, är prestigelös och strukturerad, har stor kommunikativ förmåga och kan arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Gott bemötande och hög serviceanda är ett måste. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Naturligtvis finns också ett stort engagemang för målgruppen och en vilja att göra skillnad!
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2900 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att hållas under vecka 35.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Maria Almazidou maria.almazidou@skane.se +4640337083 Jobbnummer
10011963