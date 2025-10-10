Socionom till Huddinge kommun, vikariat
Huddinge kommun, Grundskolestöd digitalisering / Socialsekreterarjobb / Huddinge Visa alla socialsekreterarjobb i Huddinge
2025-10-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Grundskolestöd digitalisering i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Brinner du för alla elevers rätt till optimal utbildning? Vill du vara med i vår strävan att göra skillnad för våra elever i Huddinge kommun?Vi söker nu en socionom eller en person med likvärdig akademisk utbildningsbakgrund till vår nystartade verksamhet för skolåtergång för elever med långvarig skolfrånvaro.
Tjänsten är placerad på avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering, centralt under Barn- och utbildningsförvaltningen med Avdelningschef som närmaste chef. Avdelningen organiserar delar av stödet till våra kommunala skolor. Centrala resurser inom elevhälsa, exempelvis skolläkare och skolpsykologer, samt spetsfunktioner såsom jurist och kvalificerade utredare finns också på avdelningen.
Tjänsten är ett föräldravikariat under hela 2026 med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att ingå i teamet i vår nyetablerade verksamhet för skolåtergång vars uppgift är att arbeta för att få tillbaka elever som har haft en långvarig skolfrånvaro till skolan. Teamet har även ett nära samarbete men kommunens Närvaroteam där professioner från de olika teamen kan arbeta tillsammans kring målgruppen vid behov.
I verksamhet för skolåtergång arbetar du i ett tvärprofessionellt team där psykologisk, pedagogiskt och socialt perspektiv finns representerat. Verksamheten är ett samarbete med socialförvaltningen i form av familjebehandlare och ett samarbete med kultur-och fritid för att skapa en meningsfull fritid för målgruppen.
För att framgångsrikt kunna bidra i teamet är det viktigt att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare och alla professioner som arbetar kring eleven. Ett prestigelöst förhållningssätt är nödvändigt då det är avgörande för god samverkan.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
• Relationellt arbete med elever och vårdnadshavare
• Stärka relationer mellan hem och skola
• Social färdighetsträning på individ-och gruppnivå
• Arbeta med visuella hjälpmedel i arbete med eleverna så som visuellt stöd, forumspel, ritprat med mera
• Psykoedukutivt arbete kring ångest
• Systemteoretiskt tänk i det dagliga arbetet
• Du står för barnperspektivet och är barnets röst i möten där barnet inte deltar
• Ansvara för samverkan, att sammankalla och leda tjänstemannamötet och SIP.
• Att i samverkan vägleda aktörer genom mötet, benämna vad som sker i mötet och att utifrån egen kompetens kring problematisk skolfrånvaro vara delaktig och bidra till mötets innehåll.
• Mellan samverkansmöten hålla kontakt med externa aktörer och vara uppdaterad på vad som sker i respektive ärende
• I samverkansuppdraget identifiera och hantera aktörer som kan kopplas på, och bjudas in till samverkan
• Ha tät och god dialog med vårdnadshavare, inhämta deras perspektiv och återkoppla innehåll i t ex tjänstemannamötet
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning inom spektrat socialt arbete. Du har flerårig fördjupad erfarenhet av att arbeta i skola med elever inom autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du har också erfarenhet av att handleda skolpersonal, att sammankalla och hålla i tjänstemannamöten och SIP samt god kunskap kring olika aktörer som arbetar kring målgruppen och mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Du ser god samverkan som en nyckel till framgång, och har ett stödjande, positivt och utvecklande förhållningssätt i kontakten med pedagoger, kollegor, skolledare, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Du är självgående och strävar efter att vara ett gott föredöme.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
(2d8ba04c-bd69-4633-a056-9f50818287fb_d8f31178-9aee-4fe6-a51c-0e4b27c68fda@unq.gbl.spac
es/1759908603548?context={)' rel='nofollow'>https://teams.microsoft.com/l/message/19:2d8ba04c-bd69-4633-a056-9f50818287fb_d8f31178-9aee-4fe6-a51c-0e4b27c68fda@unq.gbl.spac
es/1759908603548?context={)
Upplysningar
Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag, och processen kommer bestå av teamsintervju, intervju på plats hos oss, eventuellt ett arbetsprov, samt referenstagning.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Christina Dolke Andersson, Avdelningschef, tel 08-535 338 61 Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Grundskolestöd digitalisering Kontakt
Utvecklingsledare
Emilia Skog Emilia.Skog@huddinge.se Jobbnummer
9550866