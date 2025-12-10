Socionom sökes till Försörjningsstödsteamet
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Hos oss på Socialförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar hela tiden aktivt med utveckling av organisationen. Som grund i vårt förhållningssätt har vi valt att ha motiverande samtal (MI) för dem vi är till för. En del av vår ledningsstruktur är att vi arbetar i tvärteam mellan avdelningarna. Med cirka 160 medarbetare på förvaltningen har vi goda förutsättningar för en välfungerande intern samverkan.
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och strävar efter ett klimat som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.

Arbetsuppgifter
Försörjningsstödsteamets uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp beslutade insatser, inom ekonomiskt bistånd. Allt enligt gällande aktuella lagstiftningar.Kvalifikationer
Då vi arbetar tillsammans i förvaltningen så söker vi dig som har socionomexamen.
Du ska vara intresserad av motivations- och förändringsarbete och ha erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du ska vara kunnig i socialtjänstens samtliga lagstiftningar gällande både barn och vuxna.
Dokumentation är en stor del av arbetet. Du måste därför kunna kommunicera på ett tydligt sätt och ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga samtidigt som du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat. Du behöver vara initiativrik, ansvarsfull och flexibel. Det är viktigt att du är lugn och kan hantera stressiga situationer.
Löpande rekrytering sker varvid aktuell tjänst kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har passerat.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Teamledare
