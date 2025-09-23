Socionom sökes omg till Sandvikens Kommun
Grünewald-Decker AB / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Stockholm
Flexvik Bemanning söker omg en Socionom till ett uppdrag som Kurator i Sandviken Kommun.
Har du erfarenhet som Kurator och bor i Sandvikens kommun så sök denna tjänst.
Mera information fås via maile eller telefon
Är du intresserad så inkom med handlingar så snart som möjligt.
CV
Socionom intyg
Nytt utdrag ur Belastningsregistret
två referenser
Välkommen med din ansökan till:kontakt@flexvik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
via maile
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc Sandviken". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104) Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9523293