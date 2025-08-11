Socionom/socialpedagoger till HVB Kompassen
HVB Kompassen riktar sig till ungdomar mellan 13-18 (21) år med behov av omsorg, struktur och trygghet.
Som anställd på HVB Kompassen kommer du att arbeta med ungdomar med fokus på den unges utveckling genom att erbjuda omsorg, behandling, stöd och trygghet. Tillsammans med dina kollegor skall du ge motiverande och stödjande insatser till ungdomarna i vardagen. Det innebär att du är involverad i alla delar som berör den unge och där dokumentation är en stor del av tjänsten.
Som timanställd förväntas att du kan arbeta dag, kväll och natt.
Som visstidsanställ på ett vikariat arbetar du enligt schema, dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående utbildning om minst 4 terminer, eller avslutad akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis barn- och ungdomar, socionom, beteendevetenskap, socialpedagog eller annan för uppdraget lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav. Du har tidigare erfarenhet av socialt arbete med barn och unga eller av behandlingsarbete.
Det är även meriterande om du har utbildning i något av nedanstående områden:
• Socialrätt
• Journal Digital
• BBIC
• MI
• Repulse
• Connect
• HAP
• CPU
• Återfallsprevention
• Kriminalitet som livsstil
• Lågaffektivt bemötande
• Utbildning i andra metoder gällande arbete med barn och unga.
Då arbetet i stor utsträckning handlar om god kommunikation, dokumentation och samtal är det ett krav att du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift. Dokumentationsvana från tidigare anställning är meriterande. Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga och lätt för att skapa samt bevara goda relationer. Du lyssnar in, visar intresse och förståelse för andra människor samt är öppen och arbetar för att skapa ett gott klimat. Du besitter en flexibilitet som gör att du har förmågan att anpassa dig efter olika situationer och ändrade omständigheter. Tjänsten ställer även krav på att du är initiativtagande samt kan agera och se till att saker och ting blir utförda. Vidare behöver du även ha förmågan att följa riktlinjer och rutiner, hålla tider i arbetet samt uppfylla de juridiska skyldigheter och säkerhetskrav som hör till din befattning.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: 1 vikariat 6 månader samt timanställning
Omfattning: Heltid/Timnanställning
Antal tjänster:1 vikariat, 3-4 timanställningar
Tillträde: Snarast möjligtÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
