Socionom på skola/familjelots
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Inom socialtjänsten i Sundbybergs stad pågår ett utvecklingsarbete med bland annat förebyggande föräldraskapsstöd som en viktig del. Vi bygger verksamheten långsiktigt och hållbart med samverkan som en viktig ledstjärna.
På stöd- och behandlingsenheten finns 15 tjänster vilka till största delen är indelade i två team: föräldrarådgivningen som arbetar med förebyggande föräldraskapsstöd och samtalsmottagningen relationsvåld som arbetar med råd, stöd och behandling. Här finns kvalificerade kollegor med mycket kunskap, engagemang, prestigelöshet, omtanke och kreativitet.
På föräldrarådgivningen arbetar både föräldraskapsstödjare och familjelotsar. Föräldraskapsstödjarna vänder sig till alla föräldrar i Sundbyberg med barn i åldern 0-18 år. Våra tre familjelotsar arbetar främst ute på skolor men tillbringar också tid varje vecka i enhetens lokaler på Ekbacken. En av våra familjelotsar planerar nu för pension och vi söker hennes efterträdare.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
På den här tjänsten som familjelots har du din huvudsakliga arbetsplats på Grönkullaskolan, som är en kommunal F-9 skola i Rissne. Du arbetar med råd och stöd till föräldrar i olika former - enskilt eller i grupp, med barnets behov i centrum. Du har också en rådgivande funktion gentemot personal på skolan, enskilt eller i forum som organiseras av skolan. Vägleda, informera, hänvisa och följa är också viktiga delar i arbetet.
Tjänsten som familjelots har utvecklats inom ramen för ett treårigt brottsförebyggande projekt tillsammans med skola och fritid. Initialt var det en tjänst och den var kopplad till just Grönkullaskolan. Vid projekttidens slut uttrycktes från skolans sida stor uppskattning för insatsen och den samverkan mellan skola och socialtjänst som den ger. Detta ledde till att verksamheten permanentades och utökades med ytterligare två tjänster.Kvalifikationer
• Du behöver vara socionom eller ha annan examen som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
• Du ska ha erfarenhet av föräldraskapsstöd, gärna universellt och selektivt.
• Du behöver ha intresse och erfarenhet av att nå och arbeta med föräldrar med låg grad av tilltit till och kunskap om socialtjänsten och andra delar av samhället.
• Du behöver också ha god kännedom om socialtjänstens och andra myndigheters uppdrag eftersom det i rollen som familjelots ingår att hänvisa föräldrar vidare när de behöver mer eller annan typ av stöd.
Meriterande
• Du får gärna ha utbildning i och erfarenhet av arbete med föräldragruppsverksamhet.
Arbetets karaktär gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i allmänhet och förmåga till eget ansvar och samarbete i synnerhet. Du måste tycka om att samverka och att informera om verksamhetens uppdrag i både större och mindre sammanhang. Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och att kreativt driva processer framåt.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Kvällstjänstgöring förekommer.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Inför anställning kommer vi att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Ansök senast 2026-04-10
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Månadslön Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Åsa Edlund asa.edlund@sundbyberg.se 0700 87 55 42
