Socionom inom öppenvård
Orsa Kommun / Behandlingsassistentjobb / Orsa Visa alla behandlingsassistentjobb i Orsa
2026-06-25
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Välkommen till Orsa kommun, en liten pärla i Siljansbygdens norra del. Här finns vildmark runt knuten och kulturen i centrum. I Orsa gör vi saker tillsammans på ett enkelt sätt med nära samverkan och korta beslutsvägar. I Orsa skapar vi med människor, här finns livskvalitet och vi gör saker möjliga. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft. Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vi söker dig som är utbildad socionom eller liknande utbildningsbakgrund, med erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänsten framförallt inom öppenvård. Tjänsten ingår i vårt Resursteam för att möta omställningen till ny socialtjänstlag med inriktning på förebyggande arbete samt att erbjuda tidiga insatser utan biståndsbeslut.
Resursteamet består idag av fyra behandlare som arbetar med öppenvårdsbehandling till barn och familj, samt vuxna med missbruk/beroende men även insatser till vuxna med annan social problematik.
Resursteamet ingår som en del inom Individ- och familjeomsorgen i Orsa kommun. Individ- och familjeomsorgen är organiserad inom en enhet med totalt 18 medarbetare. Förutom Resursteamet, ingår vuxengruppen som handlägger ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer och beroendeproblematik samt barn- och ungagruppen som handlägger barnärenden, i barn-och ungagruppen ingår även familjehemssekreterare. Inom enheten finns även budget- och skuldrådgivare. Dina arbetsuppgifter
Som socionom inom Resursteamet kommer du att vara delaktig i det förebyggande arbetet tillsammans med övriga i teamet. Det innebär bl.a nära samverkan med regionens verksamheter BVC/MVC i form av samverkan enligt arbetsmodellen Barnsäkert 2". Utöver detta kommer du att ingå i samverkan i vårt SSPF-team samt vårt skolsociala team där vi har ett nära samarbete med skolans elevhälsa.
Du kommer även att arbeta med behandlingsinsatser och tillsammans med kollegorna utveckla arbetet med att erbjuda tidiga insatser i ärenden utan biståndsbeslut men även det som beviljats insatser via myndighetssidan. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och som arbetat med liknande arbetsuppgifter inom öppenvård. Det är önskvärt att du även har erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänsten med myndighetsutövning för att ha en förståelse av gränsdragningar som kan vara svåra i det förebyggande arbetet.
Sektor socialtjänst omfattar äldreomsorg med särskilt boende och hemtjänst, särskild omsorg för personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorgen (IFO), arbetsmarknadsenheten (AME) samt kostenheten.
Innan anställningsavtal ingås kan registerutdrag behöva uppvisas.
Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd och rådgivning till barn, ungdomar och deras familjer, personer med beroendeproblematik, ekonomiskt bistånd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orsa Kommun
(org.nr 212000-2189), http://www.orsa.se
Parkgatan 1 (visa karta
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794 21 ORSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor socialtjänst, Individ och familjeomsorg Kontakt
Pernilla Davidsson pernilla.davidsson@orsa.se 0250-552365 Jobbnummer
9978149