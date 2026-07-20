Socionom, Akut- och Bedömnings-mottagning i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2026-07-20
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska kliniken har flyttat till ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om miljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljö stöttas av modern teknik och forskning.
Psykiatriska akut- och bedömningsmottagningen är en multiprofessionell mottagning där skötare, administratörer, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare arbetar. Mottagningen är en arbetsplats som arbetar aktivt för att använda evidensbaserade metoder i vårt arbete.
Mottagningens uppdrag är att träffa patienter i ett akutskeende samt att göra strukturerade bedömningar av patienters mående för att kunna hänvisa de till rätt vårdnivå inom regionen. Bedömningsmottagningen har ett behandlande ansvar under tiden patienten väntar till den aktualiserade mottagningen. Patienten kan erbjudas farmakologisk behandling samt en begränsad psykologisk- och kurativ behandling.
Vi söker nu en socionom som ska ingå i vår arbetsgrupp
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Du kommer att i samarbete med andra yrkesprofessioner bedöma, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser.
Dina huvudarbetsuppgifter kommer primärt bestå av att arbeta med, och utveckla, ReKo- uppdraget på mottagningen, samt sedvanligt kurativt arbete.Kvalifikationer
Socionomexamen, erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård eller annan likvärdig verksamhet är meriterande. Även erfarenhet med ReKo är meriterande.
Du kan planera och prioritera ditt arbete och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkeskategorier. Du trivs med att arbetsdagarna är varierande och har förmåga att arbeta i ett växlande tempo. Vi värdesätter att du har både intresse och en vilja att lära dig nya saker och utvecklas tillsammans med oss.
Som person ser vi gärna att du är engagerad och intresserad av att arbeta med verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter och förbättringsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-02-28 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Avdelningschef
Niclas Bengtsson niclas.bengtsson@regionvasterbotten.se +46703959855 Jobbnummer
10006562