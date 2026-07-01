Socionom - Skåne
Novia Bemanning AB / Socialsekreterarjobb / Nyköping Visa alla socialsekreterarjobb i Nyköping
2026-07-01
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novia Bemanning AB i Nyköping
Är du socionom och söker ett arbete med både variation och inflytande?
På Novia Bemanning matchar vi din kompetens med uppdrag som gör skillnad. Vi söker nu dig som vill ingå i vår kandidatbank för spännande uppdrag runtom i Skåne – oavsett om du söker korta vikariat eller längre konsultuppdrag.
Om Novia Bemanning
Vi på Novia Bemanning är en dedikerad bemanningspartner inom socialt arbete. Vi värdesätter personlig kontakt och trygghet högt.
Som konsult hos oss är du vår viktigaste resurs, och vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas i din roll, samtidigt som du får en arbetsvardag som går ihop med ditt privatliv.
Vad innebär uppdragen?
Individ- och familjeomsorg: Handläggning enligt SoL, LVU och LVM.
Barn- och ungdomsvård: Utredningsarbete och insatser.
Vuxen/Missbruk: Uppdrag inom missbruksvård och socialpsykiatri.
Biståndshandläggning: Handläggning enligt SoL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Familjerätt: Utredningsuppdrag och rådgivning.
Det här erbjuder vi dig
Marknadsmässig lön: Konkurrenskraftig ersättning baserad på din erfarenhet och uppdragets karaktär.
Trygga anställningsvillkor: Självklart har vi kollektivavtal som omfattar tjänstepension och försäkringar.
Full flexibilitet: Du styr över din egen ambitionsnivå och ditt schema. Du väljer själv vilka uppdrag du vill ta och hur mycket du vill arbeta.
Personlig stöttning: Du har alltid en dedikerad konsultchef som finns där för dig, stöttar dig i uppdragen och fungerar som din kontaktväg ut i arbetslivet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och självständig socionom. För att trivas i konsultrollen ser vi att du:
Innehar en socionomexamen (210 hp).
Har erfarenhet av myndighetsutövning eller socialt arbete.
Har god kännedom om aktuell lagstiftning (SoL, LVU, LVM, LSS).
Är van vid att dokumentera i verksamhetssystem.
Meriterande: B-körkort.
Vi söker socionomer löpande för framtida uppdrag i hela Skåne. Har du frågor om hur det fungerar att jobba som socionomkonsult hos oss? Kontakta oss gärna via vår hemsida eller kontakt@noviabemanning.se
(mailto:kontakt@noviabemanning.se
)
Vi ser fram emot att välkomna dig till teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novia Bemanning AB
(org.nr 559565-3592)
611 46 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Noviabemanning AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Karina Marchese kontakt@noviabemanning.se +46760168081 Jobbnummer
9987897