Socialt och varierande jobb i sommar
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-07-21
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På grund av ett oplanerat personalbortfall behöver vi nu förstärka vårt team och söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta nära en person och vara en viktig del av hans vardag. Vår kund lever ett aktivt liv med träning, arbete, sociala aktiviteter och utflykter – och nu söker vi dig som vill vara med och göra detta möjligt. Sommaren är fylld av aktiviteter, vilket gör detta till ett varierande, utvecklande och roligt arbete – ett sommarjobb där du verkligen får vara med och göra skillnad.
Som personlig assistent kommer du att stötta kunden i vardagen med bland annat:
Personlig omvårdnad (hygien samt av- och påklädning)
Måltider och vardagliga sysslor
Kommunikation (kunden använder alternativa kommunikationshjälpmedel)
Träning och olika aktiviteter
Du erbjuds ett meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Tjänsten är ett sommarvikariat med tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Arbetet består främst av dygnspass med jour under natten.
Resor kan förekomma om kunden väljer att vistas på annan ort under semestern, vilket ger möjlighet till ytterligare variation i arbetet.
Tillträde sker enligt överenskommelse, men då behovet uppstått med kort varsel ser vi gärna att du har möjlighet att börja så snart som möjligt.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Formvägen 16 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Rekryteringsansvarig
Evelina Lindberg 090-349 35 68 Jobbnummer
10008678