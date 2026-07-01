Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Mönsterås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mönsterås
2026-07-01
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Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
I ditt arbete som SAS ingår att stödja verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt. Du granskar förvaltningens äldreomsorg och föreslår förbättringar för att säkerställa att lagar, föreskrifter och beslut följs. En stor del av uppdraget handlar om att utreda och bedöma Lex Sarah-rapporter samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du deltar som sakkunnig i ledningsgrupper och mot verksamheterna samt i arbetsgrupper och nätverk innanför och utanför förvaltningen. Arbetet förutsätter omvärldsbevakning, särskilt gällande lagstiftning. Du kommer att arbeta förebyggande, både strategiskt och mer operativt tillsammans med verksamheterna. Hos oss hjälps vi åt och delar kunskap för att hitta smartare arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant samt flera års erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete. Du är väl insatt i lagstiftningen, i social dokumentation och har erfarenhet av kvalificerat utredningarbete samt äldreomsorg. Det är önskvärt att du har erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både lokalt och förvaltningsövergripande. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan prioritera mellan uppgifter. Du planerar mycket av ditt arbete självständigt och arbetar nära förvaltningsledningen. Det finns möjlighet till distansarbete för delar av tjänsten.
Vi kan erbjuda dig ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med kunniga chefer och medarbetare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås Kommun
(org.nr 212000-0720)
383 22 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Patrik Hedström patrik.hedstrom@monsteras.se 01035337103 Jobbnummer
9987509