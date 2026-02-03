Socialt ansvarig samordnare
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Som socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar du för att granska förvaltningens verksamheter utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamheten. Du säkerställer att verksamheten följer lagar, föreskrifter och beslut samt föreslår förbättringsåtgärder när kvaliteten behöver stärkas.
En betydande del av uppdraget består av att utreda och bedöma Lex Sarah-rapporter. Vid allvarliga missförhållanden ansvarar du även för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Du stödjer verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet samt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt. Rollen innebär också att du deltar i introduktioner och utbildningsinsatser, bland annat i frågor som rör avvikelser och Lex Sarah.
Du analyserar och följer upp kvaliteten i verksamheten, exempelvis genom dokumentationsgranskningar, uppföljning av följsamhet till rutiner och uppföljning av interna och externa mätningar.
Du blir en del av avdelningen som arbetar med utvecklings- och kvalitetsfrågor (utveckling och förvaltningsstöd) och delta aktivt i omställningsarbete för god och nära vård och den nya socialtjänstlagen.
Du samarbetar nära förvaltningsledningen, chefer och andra nyckelpersoner för att utveckla och säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheterna. Rollen innebär stort eget ansvar och du planerar självständigt din arbetsdag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du har:
* en socionomexamen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
* flera års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst och du är väl insatt i lagstiftningen och i social dokumentation
* erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
* erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
* goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
Det är meriterande om du:
* har erfarenhet av arbete med tillsyn och granskning
* har erfarenhet av verksamhetsutveckling
* har jobbat inom äldreomsorg
* körkort för bil är starkt rekommenderat
Vi söker dig:
* som självständigt identifierar nya utmaningar och tar ansvar för att aktiviteter och projekt kommer igång
* som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap
* som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
För att komma ifråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Enligt avtal.
