Socialsekreteterare till Mottagningsenheten
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2026-07-31
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nu utökar vi och söker därför vi socialsekreterare till Mottagningsgruppen, barn- och ungdomsenheten i Ale kommun
Gillar du att driva förbättrings processer och brinner för att göra konkret skillnad för barn och familjer? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss!
Barn- och ungdomsenheten är en del av individ- och familjeomsorgen (IFO). Utöver Barn- och ungdomsenheten består IFO av Arbete och försörjning, Vuxenenheten, Familjestödsenheten samt Familjehem- och Familjerättsenheten. Samtliga enheter har ett nära samarbete för att kunna tillgodose behoven hos de vi är till för på bästa sätt.
Din kommande arbetsplats på Barn- och Unga leds av en enhetschef och 3 förste socialsekreterare. Enheten är indelad i tre grupper; en mottagningsgrupp samt två grupper med socialsekreterare som utreder barn- och unga 0-18 år. Utöver det har vi i gruppen även en socialadministratör som avlastar vårt arbete med administrativa uppgifter.
Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafikPubliceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som socialsekreterare i Mottagningsgruppen innebär att du handlägger inkomna anmälningar eller ansökningar för målgruppen 0-18 år enligt SoL och LVU. Du skriver även yttrande gällande unga lagöverträdare.
Du kommer på rullande schema ansvara för jour/ beredskapstelefonen som är öppen under kontorstid, ha en konsulterande roll och vägleda och hänvisa såväl professionella som privatpersoner som kontaktar oss med oro för ett barn.
I arbetet ingår att vara delaktig i utveckling i syfte att nå barn och familjer i ett tidigt skede i enlighet med socialtjänstlagen. Det innebär att utveckla och få till stånd en tätare samverkan med skola, förskola och andra aktörer för att barn och unga i Ale ska få sina behov tillgodosedda.
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag där ditt engagemang för barn och unga, socialt arbete och möjligheten att frigöra resurser hos människor i utsatta livssituationer, tas tillvara. Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutfört socionomexamen eller uppfyller Socialstyrelsens krav gällande arbete med barn och unga. Du behöver ha kunskap om gällande lagstiftning samt har erfarenhet av handläggning av barn- och/eller ungdomsärenden med stöd av BBIC. Arbetet bedrivs enligt SoL, LVU och annan gällande lagstiftning. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av arbete i en mottagningsgrupp.
Vi vill att du är självständig, noggrann och att du har god förmåga att strukturera samt planera dina arbetsuppgifter. Du behöver även ha en mycket god förmåga till samarbete. Du behöver vara öppen och nyfiken på att pröva nya arbetssätt och vi ser gärna att du är intresserad av att vara med och utveckla verksamheten. Ditt arbete kräver personlig mognad för att möta de utmaningar som uppstår. Då arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Arbetet kräver att du har B-körkort.
Vi samarbetar mycket både inom enheten och externt med andra yrkesgrupper, så det behöver vara ett arbetssätt du trivs med. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.Övrig information
Vi erbjuder dig som anställd i Ale kommun flera förmåner:
• Kompetensutveckling. I Ale kommun värnar vi om att samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom hela anställningstiden. Samtliga socialsekreterare hos oss får tillgång till Yrkesresans kursutbud. Utöver det främjar vi eget initiativ till andra studier som är till nytta för befattningen.
• Möjlighet till distansarbete.
• Du erbjuds extern process handledning en gång i månaden.
• Flextidsavtal
• Friskvårdsbidrag m.m
För att arbeta inom socialförvaltningen i Ale kommun krävs ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Ulrika Nordström ulrika.nordstrom@ale.se 46303703120 Jobbnummer
10016611