Socialsekreterare vuxenenheten
Mariestads Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mariestad Visa alla socialsekreterarjobb i Mariestad
2026-07-13
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Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete för att skapa bättre förutsättningar för en välmående personal med fokus på de vi är till för.
Vi arbetar för en stark gemenskap med stor tillit där vi stöttar varandra och har kul på jobbet! Vi är engagerade och drivs av vår vision om att bli Sveriges bästa socialtjänst!
Nu söker vi en socialsekreterare till vår vuxenenhet Maria Nova som vill vara med att skapa positiva förändringar för individer.
Är du utbildad socionom och trivs med att arbeta utredande? Då kan du vara den vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vuxenenhetens uppdrag är att utreda, tillgodose stöd och behandling samt följa upp insatser för vuxna personer från 18 år och uppåt som har problem med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. Myndighetsutövning förekommer även inom områdena våld i nära relation, socialpsykiatri samt bostäder.
Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med flera socialsekreterare och som arbetsleds av 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Vi ser stort värde på det sociala arbetet och vi möter klienterna i den situation de befinner sig i. Arbetet bygger på att skapa relation, allians och tillit genom ett respektfullt bemötande.
I arbetsuppgifterna ingår att utreda, besluta och följa upp insatser enligt SoL eller LVM. En viktig del i arbetet är att stötta och motivera den enskilde till förändringsprocesser. Du samordnar och vägleder de olika kontakter och/eller insatser som den enskilde har från det att utredning inleds till att ärendet avslutas på enheten. Vi söker nu dig som har kompetens inom både missbruk, psykisk ohälsa samt våld i nära relation.
Detta kan vi erbjuda dig;
• Konkurrenskraftig lön
• Individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner
• Möjlighet till viss del distansarbete efter samråd med enhetschef
• Gemensamma fredagsfrukostar
• Möjlighet till semesterväxling
• Förmånscykel
• Friskvårdsbidrag
Arbetsplatsen utgår från Maria Nova i centrala Mariestad och vi arbetar heltid måndag-fredag 08-17.Kvalifikationer
För tjänsten ska du ha socionomexamen eller annan likvärdig utbildningsbakgrund samt erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Vi ser gärna att du har arbetat med personer som har missbruk, psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Det är meriterande om du har utbildning i ASI, FREDA, Patriark eller andra bedömningsinstrument, likaså erfarenhet av arbete med våld i nära relationer.
Din roll innebär en nära samverkan med andra aktörer både internt och externt, därför krävs det att du har en god samarbetsförmåga, att du är serviceinriktad samt att du är värdegrundsstyrd.
För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet! Att du är positiv, prestigelös och stöttande är därför viktiga egenskaper.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet. Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig, saknar du svenskt medborgarskap ska du visa upp intyg om arbetstillstånd. Inför ett anställningserbjudande kommer referenser att tas samt att vi ber dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vart och hur våra lediga tjänster ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/omsorg-och-stod/jobba-pa-socialforvaltningen
Kyrkogatan 2 (visa karta
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542 86 MARIESTAD Arbetsplats
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Kent Valdemarsson kent.valdemarsson@mariestad.se +46501755087 Jobbnummer
10001563