Socialsekreterare, Vuxenenheten
Umeå kommun / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Hos oss på Vuxenenheten får du möjlighet att arbeta med människor som befinner sig i svåra livssituationer - och vara en del av deras väg mot förändring.
Vi arbetar med vuxna som behöver stöd kring skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer. Vi hanterar även frågor kring boende och sociala kontrakt, vilket gör arbetet både brett och meningsfullt. Vi är första kontakten in för medborgaren där vi arbetar med förhandsbedömning och håller ihop utredning och bistånd för den enskilde. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på Socialjouren.
Vuxenenheten består av två grupper på sammanlagt nästan 30 medarbetare som arbetar med mottagning, stöd och myndighetsutövning inom områden som beroende, våld i nära relation och boende. På enheten finns även enhetschefer och gruppledare som ger stöd i det dagliga arbetet. Vi har ett varmt och stöttande arbetsklimat med engagerade kollegor, regelbunden handledning från gruppledare och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder flexibla arbetstider, distansarbete och friskvårdsbidrag. Vi vet att du gör ett viktigt jobb, och vi vill att du ska trivas.
Vi söker nu två socialsekreterare som vill arbeta med vuxenfrågor och som brinner för våra målgrupper! Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med målgruppen vuxna från 18 år och uppåt, men målgruppen kan variera om vi behöver hjälpa andra enheter. I första hand med personer med skadligt bruk och beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa. Att handlägga ansökan om boende ingår också i dina arbetsuppgifter.
På Vuxenenheten har vi ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att det bäst sker genom samverkan mellan våra enheter och andra aktörer runt individen. Att vara flexibel i att hitta de bästa lösningarna för de individer du arbetar med i samverkan med andra, kommer därför att vara en viktig del i ditt arbete. Du har tät kontakt med klienter, där du erbjuder stöd, vägledning och motivationsarbete. Du är en viktig del i att skapa trygghet och stabilitet, både genom samtalsstöd och genom konkreta insatser. I uppdraget kommer du även delta aktivt och driva verksamhetens utveckling framåt med fokus på förändringsarbete.
Arbetet består av myndighetsutövning, det vill säga:
Utredning
Motivering
Beslutsfattande
Uppföljning
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer med skadligt bruk och beroende och handläggning av ärenden enligt LVM och LVU samt arbete med hemlöshet. Kanske har du också erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och hedersproblematik. Du har med fördel även utbildning och erfarenhet av arbete med ASI, MI, FREDA, lösningsfokuserat förhållningssätt och Treserva.
Du har god förmåga att bemöta och lyssna in människor. Du är också bra på att ta egna initiativ och har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Arbetet är oförutsägbart, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att omprioritera med kort varsel. Eftersom vi ofta möter människor i svåra livssituationer är det viktigt att du som person är trygg och stabil. Du samarbetar väl med andra professioner och trivs i verksamheter som är förändringsbenägna med fokus på utveckling. Vidare kan du kan uttrycka dig obehindrat i svenska i tal och skrift och du har hög styrka i dokumentation och rättssäker handläggning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten ställer krav på B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Myndighetsutövning Kontakt
Camilla Strömdahl, enhetschef 090-163249 Jobbnummer
9748475